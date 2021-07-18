Bakan Ersoy, müzik yasağında kabineyi işaret etti

18 Temmuz 2021 Pazar, 10:41

CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına konuk olan Bakan Ersoy, turizm gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, eleştirilen saat 24.00'te uygulanan müzik yasağı ile ilgili olarak uygulanan kararların da kademeli normalleşmeyle genişletildiğini söyledi.





KABİNE KARAR VERECEK

Bakan Ersoy, "İlk normalleşme başladığında müzik saat 19.00'a kadardı, sonra vaka sayılarındaki düşüşle birlikte ikinci aşamaya geçildi ve saat 21.00 olarak açıklandı. Sonra üçüncü aşamaya geçilerek 24.00 olarak açıklandı, yani her dönem bir önceki döneme göre rahatlatılarak uygulandı. Tekrar veriler ve rakamlar değerlendirilip Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda kabine tekrar bir karar alacak" diye konuştu. Türkiye'nin turizm rakipleri İspanya, Yunanistan'ı örnek gösteren bakan Ersoy, İngiltere ve Almanya'da da saat 22.00 ve 24.00 olarak uygulandığını dile getirdi.

BU YILKİ HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

Bu yılki turizm hedeflerini revize ettiklerini belirterek, "Hedefleri 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir beklenti olarak düzelttik. Şu anda iyi de gidiyor, inşallah hedeflere ulaşacağız. Ama gönlümdeki hedefi sorarsanız 30 milyon turist, 23 milyar dolar gelir" dedi.

TAM NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Pandemide Mart ayında yaşananlardan sonra Türkiye'nin kademeli normalleşme programına yöneldiğini anlatan Ersoy, eğer vatandaşlar daha hızlı hareket edip aşılanmayı ön plana çıkarırsa Türkiye'nin hızlı bir şekilde tam normalleşmeye geçebileceği söyledi.



