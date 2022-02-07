Cenk Eren'den, Fahrettin Koca'ya 'müzik yasağı' tepkisi: 'Aslında eğlence olmasa Covid hemen biter'
Şarkıcı Cenk Eren, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın güncel koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımına 'canlı müzik yasağına' değinerek tepki gösterdi. Eren, "Aslında eğlence olmasa Covid hemen biter" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel koronavirüs verilerine göre, Türkiye'de 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi. Bakanlığın açıklamasına göre, 201 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri “Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkârlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım” açıklamasıyla paylaştı.
CENK EREN’DEN MÜZİK YASAĞI TEPKİSİ
Bakan Koca’nın güncel verileri açıkladığı paylaşımını alıntılayan Cenk Eren, müzik yasağına değindi.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Eren, şu sözleri kullandı:
"Bir de şu canlı müzik yasağını saat 24.00’ten 20.00’ye çekersek bu Covid belasından kurtulacağız Sayın Fahrettin Koca. Bunu da lütfen dikkate alalım."
"Hatta bitecekse 18.00’e falan da çekebilirsiniz ya da toptan da kaldırabilirsiniz. Aslında eğlence olmasa Covid hemen biter."
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