Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Sivil toplum örgütleri ve halk, yangınlara kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken; Türkiye'de yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı, yardım çığlıklarına rağmen müdahalelerin geç kalması tartışmalara neden oluyor.
Tartışmalar sürerken, sosyal medya kullanıcıları; yangın söndürme çalışmalarındaki yetersizliğe ve Türkiye’de son dönemde yaşananlara karşı tepkilerini ‘T A M A M’ başlığı altında gösterdi.
Twitter’da en çok konuşulanlar arasına giren ‘T A M A M’ başlığına, birçok ünlü isim de paylaşımlarıyla destek verdi. Sanatçılar, ‘T A M A M’ diyerek, AKP iktidarına ve son dönemde yaşanan felaketlerde devletin yetersiz kalmasına tepki gösterdi.
İşte ünlü isimlerin ‘T A M A M’ paylaşımlarından bazıları:
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