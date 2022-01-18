Uşak'ta okullara 'kar' tatili

DHA
18 Ocak 2022 Salı, 11:25
Uşak'ta okullara 'kar' tatili

Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün, 1 günlüğüne ara verildi.

Uşak'ta okullara 'kar' tatili

Uşak Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Uşak'ta okullara 'kar' tatili

Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Uşak'ta okullara 'kar' tatili
Uşak'ta okullara 'kar' tatili

}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler