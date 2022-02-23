Şansal Büyüka'dan olay iddia: Transfer işlerine müdahil olan bakan
Spor yazarı Şansal Büyüka, gündem olacak bir yazı kaleme aldı. Büyüka, 'Transfer işlerine müdahil olan bakandan söz ediliyor. Dilerim daha fazlasını yazmak zorunda kalmam' dedi.
Deneyimli spor yazarı Şansal Büyüka'nın 16 Şubat'ta Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında gündem olacak iddialar yer aldı.
"TRANSFER İŞLERİNE MÜDAHİL OLAN BAKAN..."
Büyüka'nın 'Sezon, zaman, para ve hayaller gitti' başlığını taşıyan yazısında yer alan o çarpıcı bölüm şu şekilde:
"Özellikle alt ligler için çok duyuyorum. Koca koca şehirler bunları konuşuyor. Ait olduğu bölgenin takımı için transfer işlerine müdahil olan bakandan söz ediliyor."
Büyüka, yazının devamında "TFF yöneticisi olup, kentinin takımı için hakem atamalarına, hakem yönetimlerine müdahil olan yöneticiyi duyuyorum. İsimleriyle, örnekleriyle... Bunların konuşulması bile feci kötü... Siz bölgenizin değil, artık ülkenin bakanı, bütün kulüplerin yöneticisisiniz. Gücünü kullanıp ayrımcılık yapmayın. Alın terine saygı gösterip tarafsız kalın. Üstelik konumunuz bunu gerektiriyor. Bırakın; kim hak ediyorsa o kazansın. (Şimdilik bu kadar... Dilerim daha fazlasını yazmak zorunda kalmam.)" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Önder Karaveli, Başakşehir-Konyaspor maçını takip etti
- Yüz binlerce liralık şaibe Eski Bursaspor Başkanı Adanur'un inşaat vurgunu
- Kayserispor'un evinde bileği bükülmüyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Güven endeksi tüm sektörlerde sert düştü
- İngiltere'den yaptırım kararı
- Muhalefeti sert sözlerle hedef aldı
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- Gaziantep'teki pitbull saldırısında 'tutuklama' kararı
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!