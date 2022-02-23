Şansal Büyüka'dan olay iddia: Transfer işlerine müdahil olan bakan

23 Şubat 2022 Çarşamba, 10:11

Deneyimli spor yazarı Şansal Büyüka'nın 16 Şubat'ta Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında gündem olacak iddialar yer aldı.

"TRANSFER İŞLERİNE MÜDAHİL OLAN BAKAN..."

Büyüka'nın 'Sezon, zaman, para ve hayaller gitti' başlığını taşıyan yazısında yer alan o çarpıcı bölüm şu şekilde:

"Özellikle alt ligler için çok duyuyorum. Koca koca şehirler bunları konuşuyor. Ait olduğu bölgenin takımı için transfer işlerine müdahil olan bakandan söz ediliyor."

Büyüka, yazının devamında "TFF yöneticisi olup, kentinin takımı için hakem atamalarına, hakem yönetimlerine müdahil olan yöneticiyi duyuyorum. İsimleriyle, örnekleriyle... Bunların konuşulması bile feci kötü... Siz bölgenizin değil, artık ülkenin bakanı, bütün kulüplerin yöneticisisiniz. Gücünü kullanıp ayrımcılık yapmayın. Alın terine saygı gösterip tarafsız kalın. Üstelik konumunuz bunu gerektiriyor. Bırakın; kim hak ediyorsa o kazansın. (Şimdilik bu kadar... Dilerim daha fazlasını yazmak zorunda kalmam.)" ifadelerini kullandı.