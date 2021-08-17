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Volkan Demirel: "Bu çocuk ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Kerem, belki bu takımın geleceği, Marcao 2-3 yıllık bir adam. Bu hareketleri yapmanın önünü teknik ekibin bir an önce kesmesi lazım. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim. Boks maçı gibi. Marcao bir sağ vuruyor, bir sol vuruyor. Çok yanlış bir hareket. Yaptığının anlaşılabilir yanı yok. Giresun’dan direkt ülkesine yollamalı."