<p>Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile karşılaştı.&nbsp;</p>
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Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile karşılaştı. 

<p>Galatasaray mücadeleden Diagne ve Cicaldau'nun attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı</p>
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Galatasaray mücadeleden Diagne ve Cicaldau'nun attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı

<p>Mücadeleye Galatasaraylı Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damga vurdu.&nbsp;</p>
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Mücadeleye Galatasaraylı Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damga vurdu. 

<p>Marcao, sahada sus işareti yapan Kerek Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attığı için kırmızı kart gördü.</p><p>&nbsp;Spor insanları olayı televizyonda ve sosyal medyada değerlendirirken Brezilyalı oyuncu için sert ifadeler kullandı. İşte o ifadeler:&nbsp;</p>
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Marcao, sahada sus işareti yapan Kerek Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attığı için kırmızı kart gördü.

 Spor insanları olayı televizyonda ve sosyal medyada değerlendirirken Brezilyalı oyuncu için sert ifadeler kullandı. İşte o ifadeler: 

<p><strong>Ahmet Çakar:</strong> "Utanmaz Marcao sen adam falan değilsin! Derhal bu ülkeden kovulmalısın."</p>
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Ahmet Çakar: "Utanmaz Marcao sen adam falan değilsin! Derhal bu ülkeden kovulmalısın."

<p><strong>Tugay Kerimoğlu:</strong> "Girersin soyunma odasına orda konuşursun. Herkesin gözü önünde kamuoyu önünde bu yaşananların hiçbir izahı da olamaz, affı da."</p>
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Tugay Kerimoğlu: "Girersin soyunma odasına orda konuşursun. Herkesin gözü önünde kamuoyu önünde bu yaşananların hiçbir izahı da olamaz, affı da."

<p><strong>Önder Özen:</strong> "Galatasaray'ın gözbebeğimiz dediği bir oyuncuya bu hareketi çok yanlış buldum. Soyunma odasında olsa halledersiniz ama sahada olmamalı bu. Galatasaray Kulübü saha terbiyesi konusunda neyin yakışıp yakışmadığını göstermelidir. Galatasaray'ın değerleri vardır."</p>
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Önder Özen: "Galatasaray'ın gözbebeğimiz dediği bir oyuncuya bu hareketi çok yanlış buldum. Soyunma odasında olsa halledersiniz ama sahada olmamalı bu. Galatasaray Kulübü saha terbiyesi konusunda neyin yakışıp yakışmadığını göstermelidir. Galatasaray'ın değerleri vardır."

<p><strong>Volkan Demirel:&nbsp;</strong> "Bu çocuk ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Kerem, belki bu takımın geleceği, Marcao 2-3 yıllık bir adam. Bu hareketleri yapmanın önünü teknik ekibin bir an önce kesmesi lazım. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim. Boks maçı gibi. Marcao bir sağ vuruyor, bir sol vuruyor. Çok yanlış bir hareket.&nbsp; Yaptığının anlaşılabilir yanı yok. Giresun’dan direkt ülkesine yollamalı."</p>
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Volkan Demirel:  "Bu çocuk ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Kerem, belki bu takımın geleceği, Marcao 2-3 yıllık bir adam. Bu hareketleri yapmanın önünü teknik ekibin bir an önce kesmesi lazım. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim. Boks maçı gibi. Marcao bir sağ vuruyor, bir sol vuruyor. Çok yanlış bir hareket.  Yaptığının anlaşılabilir yanı yok. Giresun’dan direkt ülkesine yollamalı."

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