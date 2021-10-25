Volkan Demirel'den Pereira'ya sert eleştiri!

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 10:00
<p>Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildi.&nbsp;</p>

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildi. 

<p>Yenilginin ardından takımın sembol isimlerinden olan ve şu anda spor yorumculuğu yapan Volkan Demirel, sarı-lacivertlileri değerlendirdi. Demirel, Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ve Fenerbahçeli futbolcular hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.</p>

Yenilginin ardından takımın sembol isimlerinden olan ve şu anda spor yorumculuğu yapan Volkan Demirel, sarı-lacivertlileri değerlendirdi. Demirel, Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ve Fenerbahçeli futbolcular hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

<p>Yayıncı kuruluş ekranlarında maçı değerlendiren Volkan Demirel, teknik direktör Vitor Pereira’nın yaptığı yanlış oyuncu değişikliklerinin takımı bozduğunu söyledi. Aynı zamanda Demirel, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'yi de eleştirdi.</p>

Yayıncı kuruluş ekranlarında maçı değerlendiren Volkan Demirel, teknik direktör Vitor Pereira’nın yaptığı yanlış oyuncu değişikliklerinin takımı bozduğunu söyledi. Aynı zamanda Demirel, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'yi de eleştirdi.

<p>Demirel, Rossi için "Rossi'yi izliyorum, bazı maçlarda skora katkısı da var ama tam Fenerbahçe futbolcusu mu, Fenerbahçe'nin o bölgedeki oyuncusu mu? Birkaç pozisyon var, topları ezdi maçta. Aynı şekilde Pelkas da yaptı ama Pelkas'ın fazla maç oynamamasından dolayı mazereti var. Rossi, en çok oynayan oyuncuların başında, bugünkü oyunu topu ezdi gibi geldi." ifadelerini kullandı.</p>

Demirel, Rossi için "Rossi'yi izliyorum, bazı maçlarda skora katkısı da var ama tam Fenerbahçe futbolcusu mu, Fenerbahçe'nin o bölgedeki oyuncusu mu? Birkaç pozisyon var, topları ezdi maçta. Aynı şekilde Pelkas da yaptı ama Pelkas'ın fazla maç oynamamasından dolayı mazereti var. Rossi, en çok oynayan oyuncuların başında, bugünkü oyunu topu ezdi gibi geldi." ifadelerini kullandı.

<p>Demirel'in ifadelerinden satır başları şöyle:</p><p>Senin sorunun üretememek, rakip bölgeye yayılamamak, kazandığın topları kolayca ezmek. Senin problemin ileri uçtaki oyuncular. Oyunun gidişatı sana öndeki değişikliği gösteriyor ama savunma değişikliği yapılarak tüm dengenin bozulduğunu düşünüyorum.</p>

Demirel'in ifadelerinden satır başları şöyle:

Senin sorunun üretememek, rakip bölgeye yayılamamak, kazandığın topları kolayca ezmek. Senin problemin ileri uçtaki oyuncular. Oyunun gidişatı sana öndeki değişikliği gösteriyor ama savunma değişikliği yapılarak tüm dengenin bozulduğunu düşünüyorum.

<p>70 dakika boyunca oyun üstünlüğü, geçişler, baskı doğru ama üretemeyen bir Fenerbahçe vardı. Valencia daha erken girebilirdi. Onunla birlikte topu daha çok tutan, set oyununa dönmeye çalışan bir Fenerbahçe oldu.</p>

70 dakika boyunca oyun üstünlüğü, geçişler, baskı doğru ama üretemeyen bir Fenerbahçe vardı. Valencia daha erken girebilirdi. Onunla birlikte topu daha çok tutan, set oyununa dönmeye çalışan bir Fenerbahçe oldu.

<p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">İlk haftalarda parlayan bir Muhammed var, çok da iyi oynadı çocuk, herkese hakkını vermemiz lazım. Böyle bir çocuk da var elinde, alternatif olmasa Novak'ı oraya al, Gustavo'yu oraya çek derim.</p>

İlk haftalarda parlayan bir Muhammed var, çok da iyi oynadı çocuk, herkese hakkını vermemiz lazım. Böyle bir çocuk da var elinde, alternatif olmasa Novak'ı oraya al, Gustavo'yu oraya çek derim.

<p>Hem orta sahanın dengesi bozuluyor hem Crespo giriyor. Yani maça başlamayan orta saha ikilisi, maça başlamayan savunma üçlüsüne dönülüyor. Bu kadar üstün oynadığınız oyunda, yapılan değişiklikler sonrasında böyle bir skor almak tepkileri hocaya yöneltiyor. Biz de kimseyi eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek istemiyoruz ama gerçeği söylemek gerekiyor.</p>

Hem orta sahanın dengesi bozuluyor hem Crespo giriyor. Yani maça başlamayan orta saha ikilisi, maça başlamayan savunma üçlüsüne dönülüyor. Bu kadar üstün oynadığınız oyunda, yapılan değişiklikler sonrasında böyle bir skor almak tepkileri hocaya yöneltiyor. Biz de kimseyi eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek istemiyoruz ama gerçeği söylemek gerekiyor.

<p>Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor. Beni rahatsız eden bu. Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok.</p>

Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor. Beni rahatsız eden bu. Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok.

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