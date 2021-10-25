Volkan Demirel'den Pereira'ya sert eleştiri!
Demirel, Rossi için "Rossi'yi izliyorum, bazı maçlarda skora katkısı da var ama tam Fenerbahçe futbolcusu mu, Fenerbahçe'nin o bölgedeki oyuncusu mu? Birkaç pozisyon var, topları ezdi maçta. Aynı şekilde Pelkas da yaptı ama Pelkas'ın fazla maç oynamamasından dolayı mazereti var. Rossi, en çok oynayan oyuncuların başında, bugünkü oyunu topu ezdi gibi geldi." ifadelerini kullandı.
Hem orta sahanın dengesi bozuluyor hem Crespo giriyor. Yani maça başlamayan orta saha ikilisi, maça başlamayan savunma üçlüsüne dönülüyor. Bu kadar üstün oynadığınız oyunda, yapılan değişiklikler sonrasında böyle bir skor almak tepkileri hocaya yöneltiyor. Biz de kimseyi eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek istemiyoruz ama gerçeği söylemek gerekiyor.
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