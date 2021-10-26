WhatsApp artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 11:18
<p>WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor. Haber Global'de yer alan habere göre, onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak.<br></p>

WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor. Haber Global'de yer alan habere göre, onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak.

<p>Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor. iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu. Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar.<br></p>

Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor. iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu. Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar.

<p>1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:</p><p><strong>Apple:</strong></p><p>iPhone SE</p><p>iPhone 6S</p><p>iPhone 6S Plus</p>

1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:

Apple:

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

<p><strong>Samsung</strong></p><p>Galaxy Trend II</p><p>Galaxy SII</p><p>Galaxy S3 mini</p><p>Galaxy Xcover 2</p><p>Galaxy Core</p><p>Galaxy Ace 2</p>

Samsung

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

<p><strong>LG</strong></p><p>Lucid 2</p><p>Optimus F7</p><p>Optimus F5</p><p>Optimus L3 II Dual</p><p>Optimus F5</p><p>Optimus L5</p><p>Best L5 2</p><p>Optimus L5 Dual</p><p>Optimus L3 II</p><p>Optimus L7</p><p>Optimus L7 II Dual</p><p>Optimus L7 II</p><p>Optimus F6 Enact</p><p>Optimus L4 II Dual</p><p>Optimus F3</p><p>Optimus L4 II</p><p>Best L2 2</p><p>Optimus Nitro HD ? 4X HD</p><p>Optimus F3Q</p>

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 2

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6 Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Best L2 2

Optimus Nitro HD ? 4X HD

Optimus F3Q

<p><strong>Huawei</strong></p><p>Ascend G740</p><p>Ascend Mate</p><p>Ascend D Quad XL</p><p>Ascend D1 Quad XL</p><p>Ascend P1 S</p><p>Ascend D2</p>

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

<p><strong>ZTE</strong></p><p>Grand S Flex</p><p>V956</p><p>Grand X Quad V987</p><p>Large Memo</p>

ZTE

Grand S Flex

V956

Grand X Quad V987

Large Memo

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