WhatsApp, kullanıcıyı çileden çıkaran sorunu düzeltti

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 14:32
<p>WhatsApp, bugün 2.21.21.10 numaralı beta sürümünü kullanıma sundu. Güncellemeyle birlikte grupları açarken yaşanan çökmeler dahil uygulama içerisindeki çeşitli hataların düzeltildiğini açıkladı.</p>

WhatsApp, bugün 2.21.21.10 numaralı beta sürümünü kullanıma sundu. Güncellemeyle birlikte grupları açarken yaşanan çökmeler dahil uygulama içerisindeki çeşitli hataların düzeltildiğini açıkladı.

<p>Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal iletişim ağı olan WhatsApp, bugün 2.21.21.10 numaralı beta sürümünü kullanıma sundu. </p><p>ShiftDelete'in haberine göre, güncellemeyle birlikte grupları açarken yaşanan çökmeler dahil uygulama içerisindeki çeşitli hataların düzeltildiğini açıkladı.&nbsp;</p>

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal iletişim ağı olan WhatsApp, bugün 2.21.21.10 numaralı beta sürümünü kullanıma sundu.

ShiftDelete'in haberine göre, güncellemeyle birlikte grupları açarken yaşanan çökmeler dahil uygulama içerisindeki çeşitli hataların düzeltildiğini açıkladı. 

<p><strong>SORUNLARI YENİ GÜNCELLEMEYİ YÜKLEYEREK GİDEREBİLİRSİNİZ</strong></p><p><strong>İşte WhatsApp beta sürümünü yüklemeniz için yapmanız gerekenler:</strong></p><p>Eğer betaya Google Play Store’dan kayıt olduysanız uygulamanın mağazadaki sayfasına gitmeniz gerekiyor. Yeni sürüm zaten Play Store’a gelmiştir. Bu aşamada yapmanız gereken tek şey: Güncelle butonuna basmak.&nbsp;</p>

SORUNLARI YENİ GÜNCELLEMEYİ YÜKLEYEREK GİDEREBİLİRSİNİZ

İşte WhatsApp beta sürümünü yüklemeniz için yapmanız gerekenler:

Eğer betaya Google Play Store’dan kayıt olduysanız uygulamanın mağazadaki sayfasına gitmeniz gerekiyor. Yeni sürüm zaten Play Store’a gelmiştir. Bu aşamada yapmanız gereken tek şey: Güncelle butonuna basmak. 

<p>İkinci seçenek ise APK indirme sitelerinden yardım almanız gerekiyor. Fakat bu tarz siteler, zararlı uygulamalar da barındırabileceğinden dikkatli olmanızda fayda var. Beta sürümleri, yapılacak bir değişikliği test etmek amacıyla geliştiriliyor. Herhangi bir hata olduğunda WhatsApp geri bildirimler ışığında sorunları düzeltiyor ve kararlı hale getirdiğinde genel kullanıcıların erişimine açıyor.</p>

İkinci seçenek ise APK indirme sitelerinden yardım almanız gerekiyor. Fakat bu tarz siteler, zararlı uygulamalar da barındırabileceğinden dikkatli olmanızda fayda var. Beta sürümleri, yapılacak bir değişikliği test etmek amacıyla geliştiriliyor. Herhangi bir hata olduğunda WhatsApp geri bildirimler ışığında sorunları düzeltiyor ve kararlı hale getirdiğinde genel kullanıcıların erişimine açıyor.

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