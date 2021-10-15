WhatsApp, kullanıcıyı çileden çıkaran sorunu düzeltti

İkinci seçenek ise APK indirme sitelerinden yardım almanız gerekiyor. Fakat bu tarz siteler, zararlı uygulamalar da barındırabileceğinden dikkatli olmanızda fayda var. Beta sürümleri, yapılacak bir değişikliği test etmek amacıyla geliştiriliyor. Herhangi bir hata olduğunda WhatsApp geri bildirimler ışığında sorunları düzeltiyor ve kararlı hale getirdiğinde genel kullanıcıların erişimine açıyor.