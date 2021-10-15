WhatsApp, kullanıcıyı çileden çıkaran sorunu düzeltti
SORUNLARI YENİ GÜNCELLEMEYİ YÜKLEYEREK GİDEREBİLİRSİNİZ
İşte WhatsApp beta sürümünü yüklemeniz için yapmanız gerekenler:
Eğer betaya Google Play Store’dan kayıt olduysanız uygulamanın mağazadaki sayfasına gitmeniz gerekiyor. Yeni sürüm zaten Play Store’a gelmiştir. Bu aşamada yapmanız gereken tek şey: Güncelle butonuna basmak.
İkinci seçenek ise APK indirme sitelerinden yardım almanız gerekiyor. Fakat bu tarz siteler, zararlı uygulamalar da barındırabileceğinden dikkatli olmanızda fayda var. Beta sürümleri, yapılacak bir değişikliği test etmek amacıyla geliştiriliyor. Herhangi bir hata olduğunda WhatsApp geri bildirimler ışığında sorunları düzeltiyor ve kararlı hale getirdiğinde genel kullanıcıların erişimine açıyor.
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