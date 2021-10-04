WhatsApp'a kaybolan mesajlar için yeni bir araç eklendi

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 09:57
<p>Mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Apple'ın işletim sistemi iOS'ta erişime açılan yeni güncellemeyi duyurdu.&nbsp;<br></p>

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Apple'ın işletim sistemi iOS'ta erişime açılan yeni güncellemeyi duyurdu. 

<p>TestFlight programı aracılığıyla yayınlanan son güncellemeyle uygulamanın sürümü 2.21.200.11’e yükseldi.<br></p>

TestFlight programı aracılığıyla yayınlanan son güncellemeyle uygulamanın sürümü 2.21.200.11’e yükseldi.

<p>Yeniden tasarlanan sohbet balonları, eskisine göre daha yuvarlak, daha büyük ve daha koyu bir yeşil renge sahip olacağı önceden duyurulmuştu.<br></p>

Yeniden tasarlanan sohbet balonları, eskisine göre daha yuvarlak, daha büyük ve daha koyu bir yeşil renge sahip olacağı önceden duyurulmuştu.

<p><em>Webtekno</em>'nun aktardığına göre; güncelleme şu anda beta sürümünde ancak tüm kullanıcıların erişimine açılması çok uzun sürmeyecek.&nbsp;<br></p>

Webtekno'nun aktardığına göre; güncelleme şu anda beta sürümünde ancak tüm kullanıcıların erişimine açılması çok uzun sürmeyecek. 

<p><strong>KAYBOLAN MESAJLAR</strong><br data-mce-bogus="1"></p><p>Söz konusu güncelleme ile kullanıcılar Whatsapp’ta kaybolan mesajları yönetmek için 24 saat, 7 gün ve 90 gün şeklinde farklı süreler sunan bir araç ekledi.&nbsp;<br></p>

KAYBOLAN MESAJLAR

Söz konusu güncelleme ile kullanıcılar Whatsapp’ta kaybolan mesajları yönetmek için 24 saat, 7 gün ve 90 gün şeklinde farklı süreler sunan bir araç ekledi. 

<p>Seçilen süre boyunca kaybolan mesajlar seçeneği tüm sohbetlerde aktif hale gelecek.<br></p>

Seçilen süre boyunca kaybolan mesajlar seçeneği tüm sohbetlerde aktif hale gelecek.

<p>Bu özellik, güncelleme indirildikten sonra Whatsap'ta Gizlilik Ayarları içinde yer alan <strong>“Varsayılan Mesaj Zamanlayıcı”</strong> seçeneği etkinleştirilerek kullanılabilir.<br></p>

Bu özellik, güncelleme indirildikten sonra Whatsap'ta Gizlilik Ayarları içinde yer alan “Varsayılan Mesaj Zamanlayıcı” seçeneği etkinleştirilerek kullanılabilir.

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