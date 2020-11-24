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Tüm gününü Uludağ’da geçiren İlhan Budak, “Doğal sirke yapıp satıyorum. Gelen dağcıların faydası oluyor. Bu şekilde hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Hayat burada çok güzel. Zor yönleri de var ama güzel yanları da var. Kitap okuyorum, spor yapıyorum. Odun kesiyorum. Buradan geçen dağcılara çay demliyorum. Ormanda yürüyüş yapıyorum. Zamanım böyle geçiyor. Ağırlık çalışmak için kendime bant yaptım. Ormanda koşu yaptığım için koşu bandına gerek duymuyorum. Egzersiz yapmak için küçük aletlerim var” dedi.

