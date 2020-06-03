Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da kırsal alanlarda
sıklıkla görülmeye başlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla
görülen yılanlarla ilgili uzmanlar da çeşitli uyarılarda bulundu. Adıyaman
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı
Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, özellikle engerek yılanının zehirli
olduğunu belirterek, "Bölgede en çok görülen türlerden birisi engerek
yılanıdır ve oldukça zehirli, tehlikelidir. Engerek yılanı kendisine
dokunulmadıkça saldırgan değildir ama dokunduğunuz anda saldırır ve sizi
zehirler" dedi.
Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, bölgede yaz mevsimiyle
birlikte görülmesi muhtemel engerek yılanının ülkede mevcut 55 yılan türünün en
zehirlisi olduğunu ifade etti. Türkiye'de varlığı bilinen 55 yılan türünün
15'inin zehirli olduğunu anlatan Yıldız, en zehirli olan engerek yılanı
konusunda da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yılanların korkutucu olduğu kadar çiftçinin dostu olduğu
gerçeğine dikkat çeken Yıldız, "Türkiye'deki yılanların 15 türü zehirlidir. Diğerleri ise
zehirsiz ve doğaya faydalı hayvanlardır. Yılanlar ekolojik besin sistemi
içerisinde çok önemli bir yer tutar. Nedir bu? Yılanlar, doğada özellikle
tarlaya zarar veren böcek, kuş, örümcek, fare, kemirgenlerle beslenir. Suda ise
balık ve kurbağalarla beslenen farklı yılan türlerimiz var. Bu nedenle doğadaki
yılanların çoğu çiftçinin dostu ve dengenin bir unsuru. Biz bu dengenin unsuru
olan yılanları yok edersek orada böcekler veya kuşlar artacaktır. Kuşlar her ne
kadar göze güzel görünse zararlı değilmiş gibi görünse de tarım zararlısı olan
kuş türleri de vardır" dedi.
Türkiye'de bilinen en tehlikeli türün engerek yılanı
olduğunu anlatan Doç. Dr. Yıldız, "Yılanları görünce insanlarımız çok
fazla ürküyor ve hemen kaçmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlarımız ise yılanı
yakalamaya çalışıyor. İşte bu noktada çok dikkat edilmeli. Özellikle engerek
yılanı en zehirli türdür. Doğada insana zarar vermez ama dokunulduğunda engerek
yılanı çok tehlikeli bir hal alır ve insanı zehirleyerek ölümüne neden
olabilir" diye konuştu.
"Son günlerde sürüngenlerle ilgili birçok haber
gelmekte; sürüngenler soğukkanlı hayvanlardır. Kış uykusuna yatarlar ve
havaların ısınmasıyla özellikle nisan veya mayıs aylarında kış uykusundan
çıkarlar. Kış uykusundan uyandıktan sonra metabolizmalarını düzeltmek için
güneşlenirler. İşte bu süreçte yılanlar güneşlendiği için halk tarafından çok
sık bir şekilde görülürler. Engerek yılanı ülkemizdeki 15 zehirli yılan
türünden birisi ve oldukça zehirli ve tehlikeli bir hayvan. Normalde siz ona
dokunmadığınız sürece saldırgan değildir, size zarar vermez, sizi ısırmak için
gelmez. Ama bilmeden yaklaştığınızda veya üzerine bastığınızda o zaman sizi
ısırabilir. Isırırsa sizin için tehlikelidir. Bıraktığınız zaman hayvan
kaçacaktır ama sıkışırsa ısırmaya çalışır. Unutulmamalı ki engerek yılanı
insanları öldürecek kadar zehirli bir hayvandır. Vatandaşlarımız yılanı görünce
yakalamaya, yakaladıklarında kesinlikle boyunlarına dolamaya kalkmasınlar. Bazen
önemsenmeyen küçük bir yanlış hareketle yılan boyundan ısırdığı zaman 5 veya 10
dakika içinde ölümüne neden olabilir."
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