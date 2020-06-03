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"Son günlerde sürüngenlerle ilgili birçok haber gelmekte; sürüngenler soğukkanlı hayvanlardır. Kış uykusuna yatarlar ve havaların ısınmasıyla özellikle nisan veya mayıs aylarında kış uykusundan çıkarlar. Kış uykusundan uyandıktan sonra metabolizmalarını düzeltmek için güneşlenirler. İşte bu süreçte yılanlar güneşlendiği için halk tarafından çok sık bir şekilde görülürler. Engerek yılanı ülkemizdeki 15 zehirli yılan türünden birisi ve oldukça zehirli ve tehlikeli bir hayvan. Normalde siz ona dokunmadığınız sürece saldırgan değildir, size zarar vermez, sizi ısırmak için gelmez. Ama bilmeden yaklaştığınızda veya üzerine bastığınızda o zaman sizi ısırabilir. Isırırsa sizin için tehlikelidir. Bıraktığınız zaman hayvan kaçacaktır ama sıkışırsa ısırmaya çalışır. Unutulmamalı ki engerek yılanı insanları öldürecek kadar zehirli bir hayvandır. Vatandaşlarımız yılanı görünce yakalamaya, yakaladıklarında kesinlikle boyunlarına dolamaya kalkmasınlar. Bazen önemsenmeyen küçük bir yanlış hareketle yılan boyundan ısırdığı zaman 5 veya 10 dakika içinde ölümüne neden olabilir."