Yıldız oyuncu Miralem Pjanic'e tepki büyüyor

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 12:21
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">2022 Dünya Kupası macerası sona eren Bosna Hersek'te takımın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic’e tepkiler artarak devam ediyor.</p>

2022 Dünya Kupası macerası sona eren Bosna Hersek'te takımın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic’e tepkiler artarak devam ediyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bosna Hersek eleme grubunda Finlandiya'yı konuk etti ancak 3-1'lik mağlubiyet büyük yankı uyandırdı.&nbsp;</p>

Bosna Hersek eleme grubunda Finlandiya'yı konuk etti ancak 3-1'lik mağlubiyet büyük yankı uyandırdı. 

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Finlandiya maçında Beşiktaşlı yıldız Miralem Pjanic taraftarlardan tepki gördü. 66. dakikada yerini Mateo Susic'e bırakan Pjanic, taraftarların tepkisi ve ıslıklarıyla oyunu terk etti.</p>

Finlandiya maçında Beşiktaşlı yıldız Miralem Pjanic taraftarlardan tepki gördü. 66. dakikada yerini Mateo Susic'e bırakan Pjanic, taraftarların tepkisi ve ıslıklarıyla oyunu terk etti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bosna Hersek'te yayın yapan Klix adlı haber portalı, Finlandiya maçı öncesi çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı yayınladı.</p>

Bosna Hersek'te yayın yapan Klix adlı haber portalı, Finlandiya maçı öncesi çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı yayınladı.

<p>Miralem Pjanic'in kritik maçtan önce sportmenlik dışı eğlendiği iddia edildi. Çekilen fotoğraf ve görüntülerin maçtan bir gün önce olabileceğine de vurgu yapıldı. Öte yandan fotoğraflarda Miralem Pjanic'in milli takım eşofmanıyla olması da tepkileri artırdı.</p>

Miralem Pjanic'in kritik maçtan önce sportmenlik dışı eğlendiği iddia edildi. Çekilen fotoğraf ve görüntülerin maçtan bir gün önce olabileceğine de vurgu yapıldı. Öte yandan fotoğraflarda Miralem Pjanic'in milli takım eşofmanıyla olması da tepkileri artırdı.


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