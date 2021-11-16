Yıldız oyuncu Miralem Pjanic'e tepki büyüyor

Miralem Pjanic'in kritik maçtan önce sportmenlik dışı eğlendiği iddia edildi. Çekilen fotoğraf ve görüntülerin maçtan bir gün önce olabileceğine de vurgu yapıldı. Öte yandan fotoğraflarda Miralem Pjanic'in milli takım eşofmanıyla olması da tepkileri artırdı.