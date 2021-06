7

Tabi isimler hep uçuşuyor biz de teknik direktörün pasaportu üzerinden yorum yapmaya çalışıyoruz. Conceiçao biliyorsunuz Poto’da önemli başarılara imza atmış alt yapıdan gelen daha doğrusu böyle parlamaya aday isimleri ön plana çıkaran bir isim Conceiçao’nun adı geçiyor, yine elimdeki listeye bakıyorum o kadar çok ki. Marco Silva var, Everton çalıştırmıştı şu an boşta bildiğim kadarıyla. Portekizli, Herta Berlin’de bir ara çalısan bir Alman çalıştırıcı Jürgen Klinsmann var fakat o da bir seneyi boş geçti ve Fenerbahçe’de onu bir kumar olarak görüyor. Elimdeki en son isim, o ismi de söylemek istemiyorum çünkü söz verdim ama söyle söyleyeyim, Portekizli bir teknik adam her an bu biraz evvel saydığım adamlarla birlikte Fenerbahçe’nin başına geçebilir ama önümüzdeki bir kaç gün içinde Fenerbahçe camiası yeni teknik direktörünü öğrenecek ve ondan sonra da Fenerbahçe transferleri başlayacak.