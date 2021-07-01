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Dalış yaptığı yerlerde çektiği videolar ile sosyal medyada “Aklım Mavide” olarak bilinen Erdoğan Ovabaşı arkadaşları ile birlikte Saroz Körfezinde dalış yaptı. Körfezde bulunan 3 adalar ve sahil arasında kalan kayalık bölgede dalış yaptılar. Su altında 2 dakika sonra yüzeye çıktıklarında hayatının şokunu yaşadılar.
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