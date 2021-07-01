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Neyse ki bot sürüklenmeden biz bota ulaştık. Dalış elbiselerimiz olmasa yaralanabilirdik. Yağmur ve rüzgar şiddetini o kadar fazla arttırdı ki önümüzü bile göremez hale geldik, gps açarak yönümüzü bulduk” ifadelerini kullandı.

