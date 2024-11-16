Kış mevsiminde Türkiye'de görmeniz 8 gereken yer

Kış aylarında Türkiye, karla örtülü dağları, sıcak termal suları ve büyüleyici doğasıyla adeta bir masal diyarına dönüşür. Huzur, macera ve eşsiz manzaralar arayanlar için Türkiye’nin dört bir yanında keşfedilecek pek çok yer var. İşte, kış mevsiminde mutlaka görmeniz gereken en güzel 8 destinasyon...