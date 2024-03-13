Kuzey Avrupa'nın en ucuz şehri: Tallinn

Eski Şehir: Tarihi Bir Zaman Kapsülü

Tallinn'in en büyüleyici bölgesi şüphesiz ki eski şehir merkezi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. Burası, Ortaçağ'dan kalma dar taş sokakları, renkli binaları ve Gotik tarzdaki kiliseleriyle ziyaretçilerini büyüler. Viru Kapısı, şehrin ana giriş noktası olarak tarih boyunca önemli bir rol oynamıştır. Eski Şehir Meydanı ise çevresindeki kafeler ve tarihi yapılarla şehrin kalbi konumundadır.

Kültürel Zenginlik: Müzeler ve Sanat Eserleri

Tallinn, kültürel etkinlikler ve sanat galerileri açısından da oldukça zengindir. Kale Tepesi'nde yer alan Estonya Tarih Müzesi, ülkenin geçmişini ve kültürünü aydınlatan birçok sergiye ev sahipliği yapar. Kadriorg Sarayı ve Sanat Müzesi ise barok mimarisi ve kapsamlı sanat koleksiyonuyla görülmeye değerdir.