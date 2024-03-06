Türkiye’deki yer altı şehirleri

Ağırnas Yer Altı Şehri:

İlk çağlardan günümüze kadar insanoğlunun en temel ihtiyacı her zaman sığınma ve barınma olmuştur. Sadece savaşlardan değil yırtıcı hayvanlardan korunmak için de yer altı şehirlerine ihtiyaç duyan ilk çağ insanları, Anadolu’da arazi yapısı müsait olan neredeyse tüm bölgelerde yer altı şehirleri inşa etmişler. Ağırnas da kıraç ve volkanik olan arazi yapısıyla yer altı şehirlerinin inşa edilmesine oldukça elverişli bir bölgedir. Kayseri kent merkezine yaklaşık 30 km mesafede konumlanan Ağırnas mahallesi, 3000 yıllık geçmişiyle pek çok yer altı şehrine ev sahipliği yapmaktadır. Ağırnas yer altı şehri dar bir geçitten vadilere açılan pek çok odayla birbirine bağlantılıdır. Tamamen insan gücüyle oyularak muhteşem bir yaşam alanına dönüşen Ağırnas yer altı şehri, Kayseri’ye yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken yerler arasında bulunuyor.