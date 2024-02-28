Türkiye'nin doğal harikaları: Eşsiz şelaleler

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2024 Çarşamba, 17:10
Türkiye'nin doğal harikaları: Eşsiz şelaleler

Türkiye, doğal güzellikleri ve muhteşem manzaralarıyla ünlüdür. Özellikle şelaleleri, doğanın büyüleyici dansını gözler önüne serer. İşte Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış, görenleri hayran bırakan eşsiz şelaleler...

Türkiye'nin doğal harikaları: Eşsiz şelaleler

MANAVGAT ŞELALESİ - ANTALYA

Antalya'nın doğal güzellikleri arasında parlayan Manavgat Şelalesi, Manavgat Irmağı'nın kucakladığı bir şöleni temsil eder. Serin sularının huzur verici melodisi, çevresindeki ormanın taze esintisiyle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar.

Türkiye'nin doğal harikaları: Eşsiz şelaleler

PALOVİT ŞELALESİ - RİZE

Rize'nin doğal güzelliklerine bir yenisini ekleyen Palovit Şelalesi, ormanın içindeki serin sularıyla ziyaretçilere huzur veriyor. Yeşilin tonları arasında kaybolan şelale, çevresindeki yemyeşil doğa ile bütünleşerek adeta bir doğa harikası oluşturuyor.

Türkiye'nin doğal harikaları: Eşsiz şelaleler

KAPUZBAŞI ŞELALELERİ - KAYSERİ

Kayseri'nin bir başka mücevheri olan Kapuzbaşı Şelaleleri, dağların zirvesinden serpilen bembeyaz sularıyla büyüleyici bir manzara sunar. Yükseklikten düşen sular, etrafa doğal bir serinlik ve mistik bir atmosfer katıyor.

Türkiye'nin doğal harikaları: Eşsiz şelaleler

GİRLEVİK ŞELALESİ - ERZİNCAN

Erzincan'ın bozkırın ortasındaki gizli cenneti Girlevik Şelalesi, yeşillikler arasından fışkıran sularıyla adeta bir tablonun içinde kayboluyor. Burada, şelalenin etrafındaki kanyonun eşsiz güzelliğiyle doğanın içinde bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Türkiye'nin doğal harikaları: Eşsiz şelaleler

DÜDEN ŞELALESİ -  ANTALYA

Antalya'nın masalsı atmosferinde, Düden Şelalesi adeta bir doğa serenadı sunuyor. Antik Roma döneminden beri bölgenin gizemini taşıyan bu şelale, serin suları ve yeşilin kucağında zarif bir dansa davet ediyor.

Şelale gezi

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