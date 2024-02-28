Türkiye'nin doğal harikaları: Eşsiz şelaleler

KAPUZBAŞI ŞELALELERİ - KAYSERİ

Kayseri'nin bir başka mücevheri olan Kapuzbaşı Şelaleleri, dağların zirvesinden serpilen bembeyaz sularıyla büyüleyici bir manzara sunar. Yükseklikten düşen sular, etrafa doğal bir serinlik ve mistik bir atmosfer katıyor.