Hediye seçiminde kararsızlığa son: Burçlara göre en iyi sevgililer günü hediyeleri...

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:52

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:52

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştıkça heyecan artıyor! Sevgiliye hediye almak zaten çok zor bir işken böyle özel zamanlarda özel hediyeler almak daha da zor bir hale gelebiliyor. Astrolojinin yardımıyla sevdiklerinizin burç özelliklerine dikkat ederek onların hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri, hassas noktalarını ve ilgi alanlarını keşfedebilirsiniz. Astrolojinin kılavuzluğu ile sevgilinizin ilgi alanlarını ve zevklerini analiz ederek onun için unutulmaz bir Sevgililer Günü hediyesi hazırlayabilirsiniz. Peki hangi burç nasıl hediyelerden hoşlanır? İşte burçlara göre en iyi sevgililer günü hediyeleri...

KOÇ BURCU

Sevgiliniz Koç burcu ise onun her zaman en iyisi olmak istediğine şahit olmuşsunuzdur. Koç burcunun önce çıkan özellikleri ise girişimci, enerjik ve sabırsız olmasıdır. Dolayısıyla ona hediye alırken bu üç özelliği kendinize rehber kılabilirsiniz. Koç kadınlarına kırmızı tonlarda bir çanta, bluz ya da iddialı bir kemer alabilirsiniz. Büyük, gösterişli bir takı da onu epey cezbedecektir. Koç erkeklerine ise soğuk kış günlerinde taktıkça sizi hatırlatacak kırmızı bir kaşkol-eldiven takımı alabilirsiniz. Bordo, deri bir cüzdan ya da şık bir kravat da sevgilinizi mutlu edecektir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu insanı bazen sahip oldukları eşyalarına karşı duygusal bağ geliştirebilirler. Dolayısıyla ona alacağınız hediye, onun için uzun yıllar saklayacağı bir hediye olabilir. Boğa kadınlarına uzun yıllar kullanabileceği şık bir takı seti ya da güzel gözleriyle bütünleşecek hoş küpeler hediye edebilirsiniz. Evinde bir köşeye koyabileceği dekoratif bir eşya da çok hoşuna gidebilir. Boğa erkeklerine ise parasını güzelce yerleştirebileceği geniş gözlere sahip bir cüzdan alabilirsiniz. Rahatlığına düşkün olduğuna göre şu soğuk kışlarında ayağını sıkmayacak, rahatça yürüyebileceği kışlık bir ayakkabı da hediye edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgiliniz bir İkizler ise onun çok yönlü olduğunu, dönemsel olarak ilgi alanlarının değişebileceğini bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla son günlerde neye merak sardığını gözlemlemeniz, ona doğru hediyeyi almanıza yardımcı olacaktır. İkizler kadınları için hobilerine yönelik bir hediye alabileceğiniz gibi, onları güzel parfümlerle de mutlu edebilirsiniz. Yine dökümlü kazaklar ve şık kışlık çizmeler de güzel bir hediye seçeneği olabilir. İkizler erkeklerine ise ilgi alanlarına uygun kitaplar alabilirsiniz. Ayrıca rengarenk giyinmeyi ve aksesuarları seven İkizler erkeğine, saat, künye, eldiven, kaşkol, bere gibi hediyeler alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu ile birlikteliğinizde duygusal bir sevgiliniz olduğunu unutmayın. Ona alacağınız hediyeyle onun gözlerini doldurabilirsiniz. Yengeç kadınlarına duygusal bir hediye almalısınız. Mesela güzel bir çerçeve alıp içine beraber çektirdiğiniz bir fotoğrafınızı koyabilir ya da ikinizin isminin yazdığı ve hem sevgilinizin hem de kendinizin takabileceği takılar alabilirsiniz. Yengeç erkekleri de düşünülmek ister. İsminin yazdığı, ikinizin bir fotoğrafının basılı olduğu güzel bir kupa hediye edebilirsiniz. Onu sıcak tutacak şık bir kazak ya da kışlık şık bir pantolon da onu mutlu edebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu insanı zarif ve şık olan her şeyi çok beğenir. Girdiği tüm ortamlarda şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aslan burcu, bu ilgiden de hoşlanır. Şaşayı seven Aslan’lar, aşkta da gösterişi severler. Aslan kadınlarına şık ipek bir fular ya da gösterişli ve mümkünse değerli bir mücevher alabilirsiniz. İyi bir markanın kozmetik setini, özellikle saç bakım ürünlerini de alabilirsiniz. Aslan erkeklerine ise şık bir saat, kadife bir ceket ya da iş hayatında giyebileceği şık deri bir ayakkabı hediye edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Başak burçlarının detaycı ve mükemmeliyetçi yapılarını hediye verdiğinizde de hissedersiniz. Dolayısıyla sürprizler çok hoşlarına gitmeyebilir,bu konuda risk almamanız önemlidir. Başak kadınlarına her daim tercih edilen klasik bir çanta, bir bluz ya da ceket hediye edebilirsiniz. Temizliklerine çok önem verdikleri için, bornoz takımları, ya da sabun sepetleri de onları çok mutlu edebilir. Başak erkeklerine ise şık bir bot, blazer ceket ya da deodorant-parfüm seti hediye edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Aşk, Terazi burçları için belki de hayatlarındaki en önemli kavramdır, çünkü onlar kendilerini ilişkiler yoluyla ararlar. Dolayısıyla Sevgililer Günü, hediyesi ile birlikte önem verilmesi gereken bir gündür. Terazi kadınlarına güzel, rengarenk çiçekler eşliğinde, güzel bir çikolata kutusu hediye edebilirsiniz. Kumaşıyla ve rengiyle onu etkileyecek bir bluz ya da fular güzel bir hediye seçeneği olabilir ya da çiçek esansları içeren parfümler de tercih edebilirsiniz. Terazi erkeklerinin de renklere ve şık giyime düşkün olduğunu unutmayın. Onlara şık kravatlar, iddialı gömlekler ya da yaza hazırlık olarak şık bir gözlük alabilirsiniz.

AKREP BURCU

Aşkın en tutkulu halini yaşamayı seven Akrep burçlarına ona kendini özel hissettirecek bir hediye almalısınız.Akrep kadınlarına onlardaki frapan ve cazibeli ruhu ön plana çıkaracak cesur kıyafetler ve iç çamaşırları alabilirsiniz. Ayrıca şık, kadınsı çizmelere de bayılırlar.Akrep erkelerine ise kışlık bir ayakkabı ya da bot hediye edebilirsiniz. Şıklığıyla göz dolduracak bir mont da çok hoşlarına gidebilir.

YAY BURCU

Özgürlüğüne düşkün Yay burçları seyahate ve yeni şeyler keşfetmeye olan düşkünlüğüyle dikkat çeker. Onun için keşifçi ruhuna yönelik hazırlanan bir hediye romantik hediyeye nazaran çok daha kıymetlidir. Yay kadınları hareketli bir yapıya sahip oldukları için rahat kıyafetler almayı tercih edebilirsiniz. Soğuk kış günlerinde içinde rahat edebilecekleri kazaklar, montlar gibi hediyeler alabilirsiniz. Çok özel bir hediye vermek istiyorsanız tasarım bir jean pantolon da düşünebilirsiniz. Yay erkeklerine ise spor ayakkabıları, spor çantası ya da rahat yürüyüş ayakkabıları hediye edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Her ne kadar soğuk görünse de Oğlak burcu neşeli ve güleç bir insandır. Aynı zamanda planlı ve çalışkandır. Dolayısıyla Oğlak burcuna hediye alırken onun bu yönlerine hitap eden bir hediye seçmelisiniz.Oğlak kadınlarına klasikleşmiş, her daim tercih edilebilecek şık ceketler, bluzlar, etekler alabileceğiniz gibi, onlara şık bir sevgililer günü sepeti hazırlayabilir, içini sabunlar, çikolatalar ve güzel içeceklerle doldurabilirsiniz. Oğlak erkeklerine ise, şık bir laptop çantası, işindeki masasında kullanabileceği bir kalemlik, masa saati ya da takvim hediye edebilirsiniz. Ayrıca klasik tarzdaki giyimini destekleyecek bir saat, kravat ya da mendil gibi hediyeler almayı da düşünebilirsiniz.

KOVA BURCU

Ezber bozmayı seven Kova burçları için tasarım ürünler her zaman cezbedicidir. Onu düşündüğünüzü en güzel onun için tasarlanmış bir hediyeyle hissettirirsiniz.Kova kadınlarına her yerde bulamayacağı kıyafetler, aksesuarlar, takılar ve çantalar hediye edebilirsiniz. Teknolojiyi de sevdikleri için, hayatlarını kolaylaştıracak elektronik ev eşyaları da doğru bir hediye seçeneği olacaktır. Kova erkeklerine ise teknolojik bazı özelliklere sahip bir saat, ya da genel olarak bir teknoloji ürünü hediye edebilirsiniz. Rahat kıyafetleri sevdikleri için onları sıkmayacak bir mont ya da rahat ayakkabılar da güzel bir hediye seçeneği olabilir.

BALIK BURCU

Kırılgan, naif ve duygusal balık burcu insanı sevdiği tarafından düşünülmeyi ister. Dolayısıyla ona, onu daima düşündüğünüzü hissettirebileceğiniz bir Sevgililer Günü hediyesi verebilirsiniz. Balık kadınlarına çiçek, çikolata gibi minik jestler yapmayı düşünebilirsiniz. Gecelik, pijama takımı, altına da güzel bir terlik onları çok mutlu edecektir. Yine kokulu mumlar, tütsüler ya da buhurdanlık çok hoşlarına gidebilir. Balık erkeklerine ise onların müzik ve sanata olan eğilimlerini dikkate alarak DVD'ler, müziği konu alan kitaplar hediye edebilirsiniz. Soğuk kış günlerinde ayakları üşümesin diye onları sıcak tutacak, hatta çalışıyorlarsa iş hayatlarında da kullanabilecekleri, botlar, ayakkabılar ya ev için terlik gibi ürünler hediye edebilirsiniz.