Tatlı krizine hızlı çözüm: 3 malzemeyle milföy tatlısı tarifi

Elinizin altındaki 3 basit malzemeyle, pastane şıklığında bir tatlı hazırlamaya ne dersiniz? Bu pratik milföy tarifi, hem göze hem damağa hitap ediyor!

Tatlı krizine hızlı çözüm: 3 malzemeyle milföy tatlısı tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:54

Az malzemeyle şık bir tatlı yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek 3 malzemeli milföy tatlısı! Dakikalar içinde hazırlanan bu tatlı, hem görüntüsü hem lezzetiyle çay saatlerinin yıldızı olmaya aday.

MALZEMELER

  • 1 paket milföy hamuru
  • Pudra şekeri
  • 1 su bardağı krema (ya da isteğe göre çırpılmış krem şanti)

HAZIRLANIŞI

Milföyleri oda sıcaklığında 5-10 dakika bekletin, ardından ikiye kesin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, milföyleri altın rengini alana kadar (yaklaşık 10-12 dakika) pişirin.

Soğuyan milföylerin arasına krema sürün ve iki kat olacak şekilde kapatın.

Üzerine pudra şekeri serpin. Dilerseniz meyve ya da çikolata sosuyla da süsleyebilirsiniz.


Etiketler: #milföy tatlısı

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