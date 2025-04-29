Tatlı krizine hızlı çözüm: 3 malzemeyle milföy tatlısı tarifi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:54

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:54

Az malzemeyle şık bir tatlı yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek 3 malzemeli milföy tatlısı! Dakikalar içinde hazırlanan bu tatlı, hem görüntüsü hem lezzetiyle çay saatlerinin yıldızı olmaya aday.

MALZEMELER

1 paket milföy hamuru

Pudra şekeri

1 su bardağı krema (ya da isteğe göre çırpılmış krem şanti)

HAZIRLANIŞI

Milföyleri oda sıcaklığında 5-10 dakika bekletin, ardından ikiye kesin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, milföyleri altın rengini alana kadar (yaklaşık 10-12 dakika) pişirin.

Soğuyan milföylerin arasına krema sürün ve iki kat olacak şekilde kapatın.

Üzerine pudra şekeri serpin. Dilerseniz meyve ya da çikolata sosuyla da süsleyebilirsiniz.