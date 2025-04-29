Tatlı krizine hızlı çözüm: 3 malzemeyle milföy tatlısı tarifi
Elinizin altındaki 3 basit malzemeyle, pastane şıklığında bir tatlı hazırlamaya ne dersiniz? Bu pratik milföy tarifi, hem göze hem damağa hitap ediyor!
Az malzemeyle şık bir tatlı yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek 3 malzemeli milföy tatlısı! Dakikalar içinde hazırlanan bu tatlı, hem görüntüsü hem lezzetiyle çay saatlerinin yıldızı olmaya aday.
MALZEMELER
- 1 paket milföy hamuru
- Pudra şekeri
- 1 su bardağı krema (ya da isteğe göre çırpılmış krem şanti)
HAZIRLANIŞI
Milföyleri oda sıcaklığında 5-10 dakika bekletin, ardından ikiye kesin.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında, milföyleri altın rengini alana kadar (yaklaşık 10-12 dakika) pişirin.
Soğuyan milföylerin arasına krema sürün ve iki kat olacak şekilde kapatın.
Üzerine pudra şekeri serpin. Dilerseniz meyve ya da çikolata sosuyla da süsleyebilirsiniz.
Etiketler: #milföy tatlısı
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