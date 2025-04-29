Lokum kıvamında etin enfes lezzeti : Tas kebabı tarifi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:42

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:42

Türk mutfağının geleneksel ve en özel yemeklerinden biri olan Tas Kebabı, yumuşacık eti ve nefis sosuyla hem misafir sofralarının hem de günlük yemek menülerinin vazgeçilmezlerinden biridir. Özellikle pilavla servis edildiğinde tam bir lezzet şölenine dönüşen bu kebap türü, doğru malzemelerle ve sabırla pişirildiğinde damağınızda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, lokum gibi etten gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz tas kebabı tarifi...

TAS KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana eti (tercihen az yağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 adet havuç (isteğe bağlı, halka doğranmış)

2 adet patates (küp doğranmış)

1 su bardağı sıcak su (gerekirse artırılabilir)

Tuz, karabiber, pul biber, kekik (damak zevkine göre)

TAS KEBABI YAPILIŞI

Derin bir tencerede sıvı yağı kızdırın.

Kuşbaşı doğradığınız etleri ekleyin ve orta ateşte, etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etlerin rengi döndüğünde tereyağını, ardından soğan ve sarımsağı ekleyin.

Soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Domates ve biber salçasını ekleyerek 1-2 dakika kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun.

Küp doğranmış patates ve halka doğranmış havucu tencereye ekleyin.

1-2 dakika sebzelerle birlikte çevirin.

Tuz, karabiber ve diğer baharatları ekleyin.

Üzerine sıcak suyu dökerek karıştırın.

Kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 45-60 dakika, et yumuşayana kadar pişirin.

Tas kebabı en çok tereyağlı pirinç pilavı ile yakışır.

Yanında taze yoğurt ya da cacık ile servis ederek dengeli ve doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!