10 dakikada hazırlayabileceğiniz masum atıştırmalık: Hem lezzetli hem sağlıklı fit kurabiye tarifi

Yayınlanma: 30.11.2024 - 18:27

Güncelleme: 30.11.2024 - 18:27

Sağlıklı beslenme yolculuğunda atıştırmalıkların önemi büyüktür. Özellikle yoğun bir tempoya sahip olanlar için pratik, besleyici ve lezzetli tarifler vazgeçilmezdir. Bu tarif, doğal malzemelerle hazırlanan, şeker içermeyen ve 10 dakikada yapabileceğiniz bir kurtarıcıdır. Peki, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu masum atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, hem lezzetli hem sağlıklı fit kurabiye tarifi...

FİT KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

2 adet olgun muz

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı ceviz veya badem

Yarım çay bardağı kuru üzüm veya doğranmış hurma

1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

FİT KURABİYE YAPILIŞI

Olgun muzları bir çatal yardımıyla püre haline getirin.

Ezilmiş muzların üzerine yulaf ezmesini, tarçını, doğranmış kuru meyveleri ve tercih ettiğiniz kuruyemişleri ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak hamur kıvamına getirin.

Karışımın fazla kuru olması durumunda 1-2 yemek kaşığı süt veya su ekleyebilirsiniz.

Karışımdan küçük toplar alarak yuvarlak şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirin.

Kenarları hafif kızardığında kurabiyeleriniz hazırdır.

Afiyet olsun!