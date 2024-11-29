İçinizi ısıtan şifa deposu enfes lezzet: Tam kıvamında nefis mahluta çorbası tarifi

Yayınlanma: 29.11.2024 - 18:01

Güncelleme: 29.11.2024 - 18:01

Türk mutfağının zengin çorba çeşitleri arasında yer alan mahluta çorbası, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sevilen bir lezzettir. Arap kökenli bir yemek olan bu çorba, hem kolay hazırlanışı hem de besleyici içeriğiyle sofraları süsler. "Mahluta" kelimesi Arapça'da "ezilmiş" anlamına gelir ve bu isim, çorbanın yapımında kullanılan mercimeklerin ezilmesinden gelir. Peki, içinizi ısıtan şifa deposu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam kıvamında nefis mahluta çorbası tarifi...

MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı zeytinyağı da kullanılabilir)

5 su bardağı su veya tavuk suyu

Baharatlar:

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Servis için:

Limon dilimleri

Kıyılmış taze maydanoz (isteğe bağlı)

MAHLUTA ÇORBASI YAPILIŞI

Mercimekleri ve pirinci ayrı ayrı bol suyla iyice yıkayın.

Soğanı ince ince doğrayın veya rendeleyin.

Tencereye tereyağını alın ve eritip soğanları ekleyin.

Orta ateşte soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun.

Kavrulan soğanların üzerine yıkanmış mercimek ve pirinci ekleyin.

Üzerine sıcak suyu veya tavuk suyunu ilave edin.

Çorbayı yüksek ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve kısık ateşte mercimek ve pirinçler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Bu aşamada ara ara karıştırarak çorbanın tabana yapışmasını engelleyin.

Mercimek ve pirinçler yumuşadıktan sonra tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi ekleyin.

Çorbanın kıvamını kontrol edin.

Gerekirse biraz daha sıcak su ilave ederek kıvamı ayarlayabilirsiniz.

Çorbanın daha pürüzsüz bir kıvam almasını istiyorsanız blender kullanabilirsiniz.

Çorbanızı sıcak servis edin.

Üzerine limon sıkabilir, pul biber veya kıyılmış maydanozla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!