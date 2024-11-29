Ustasından kütür kütür salatalık turşusu tarifi! Bu turşuları yemeye doyamayacaksınız
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti turşu yemeklerin yanına çok yakışıyor. Dolaplarınızı doldurabileceğiniz birbirinden farklı turşu çeşidi mevcut. İşte, Ustasından kütür kütür salatalık turşusu tarifi!
Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi turşunun insan vücuduna birçok faydası bulunmakta. Ev hanımlarının kışa girmeden özenle yaptığı turşular lezzetli tadıyla her yemeğin yanında yeniliyor. İşte, Ustasından kütür kütür salatalık turşusu tarifi!
SALATALIK TURŞUSUNUN FAYDALARI
Bunamadan sindirim sistemi problemlerine, karaciğer sorunlarından diyabete kadar birçok konuda fayda sunan ve güçlü bir antioksidan olan salatalık turşusunun faydaları:
- Antioksidan özelliği gösterir.
- Diyabete iyi gelir.
- Sindirimi düzenler.
- Tansiyonu düşürür.
- Alzheimer üzerinde etkilidir.
- Tokluk hissi verir.
SALATALIK TURŞUSU TARİFİ
Malzemeler
- 14-15 adet kornişon salatalık (küçük boy salatalık)
- 2 diş sarımsak
- 1 çay bardağı elma sirkesi
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı içme suyu
Yapılış
- Turşu yapımı için ilk olarak, küçük boy kornişon salatalıkları alın ve salatalıkları güzelce yıkayın.
- Orta boy cam kavanoz içerisine salatalıkları dik olacak şekilde yerleştirin. Ara kısımlarına sarımsak koyun.
- Ardından üzerlerine hafifçe çıkacak kadar kaynatılıp soğutulmuş su ekleyin. Daha sonra salatalık turşusunun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve elma sirkesini koyun.
- Son olarak 1 çay kaşığı toz şeker ekleyin. Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatın. Tuz ve şekerin tam erimesi için 2-3 kere kavanozu ters çevirin. Hazırladığınız salatalık turşusunu 1-1,5 hafta serin bir yerde bekletin.
- Bu süre sonunda salatalık turşusunu kontrol edin, istediğiniz kıvama gelmiş ise tüketebilirsiniz. Açıldıktan sonra da buzdolabında saklayın. Turşunun rengi önce bulanık olacak, sonra bulanıklık dibe çöküp, suyu berraklaşacaktır. Afiyet olsun.
Etiketler: #salatalık #turşu #tarif
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