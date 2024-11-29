Ustasından kütür kütür salatalık turşusu tarifi! Bu turşuları yemeye doyamayacaksınız

Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:59

Güncelleme: 29.11.2024 - 14:59

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi turşunun insan vücuduna birçok faydası bulunmakta. Ev hanımlarının kışa girmeden özenle yaptığı turşular lezzetli tadıyla her yemeğin yanında yeniliyor. İşte, Ustasından kütür kütür salatalık turşusu tarifi!

SALATALIK TURŞUSUNUN FAYDALARI

Bunamadan sindirim sistemi problemlerine, karaciğer sorunlarından diyabete kadar birçok konuda fayda sunan ve güçlü bir antioksidan olan salatalık turşusunun faydaları:

Antioksidan özelliği gösterir.

Diyabete iyi gelir.

Sindirimi düzenler.

Tansiyonu düşürür.

Alzheimer üzerinde etkilidir.

Tokluk hissi verir.

SALATALIK TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler

14-15 adet kornişon salatalık (küçük boy salatalık)

2 diş sarımsak

1 çay bardağı elma sirkesi

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı içme suyu

Yapılış