10 dakikada kolay Mac and Cheese tarifi

Kremamsı dokusu ve yoğun peynir lezzetiyle, sadece 10 dakikada nefis bir Mac and Cheese hazırlayın!

10 dakikada kolay Mac and Cheese tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:29

Kremamsı dokusu ve yoğun lezzetiyle Mac and Cheese, kısa sürede hazırlayabileceğiniz en nefis yemeklerden biri! Üstelik sadece birkaç basit malzemeyle, restoran kalitesinde bir sonuç elde etmek mümkün. İşte evde 10 dakikada hazırlayabileceğiniz kolay bir Mac and Cheese tarifi...

MALZEMELER

  • 2 su bardağı makarna (dirsek makarna veya istediğiniz türde)
  • 1,5 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Makarnayı paket üzerindeki talimatlara göre haşlayın ve süzün.

Sıcak makarnayı tekrar tencereye alın, tereyağını ekleyip karıştırarak eritin.

Sütü ve rendelenmiş peyniri ilave edin.

Orta ateşte sürekli karıştırarak peynirin erimesini ve karışımın kremamsı bir kıvam almasını sağlayın.


Etiketler: #Mac and Cheese tarifi

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