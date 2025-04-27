Evde pratik lezzet: 3 malzemeli şambali tatlısı tarifi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 17:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 17:00

Tatlı krizlerinize hızlı ve kolay bir çözüm arıyorsanız, sadece 3 malzeme ile hazırlanan şambali tatlısı tam size göre! Şerbetli tatlıların en hafif ve en lezzetlilerinden biri olan şambali, özellikle irmiğin verdiği o eşsiz doku sayesinde damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. İşte pratik şambali tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

(Arzuya göre üzeri için badem veya fıstık da kullanabilirsiniz.)

Yapılışı

Geniş bir kaseye irmik, yoğurt ve şekeri alın. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Karışımı yağlanmış küçük bir fırın kabına eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine dilerseniz önceden hazırladığınız hafif bir şerbet gezdirebilirsiniz. (Şerbet isterseniz: 1 su bardağı su + yarım su bardağı şeker karışımını kaynatıp soğutun.)

Tatlınız dinlendikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Püf Noktası

Şambali tatlısı biraz daha yoğun bir kıvamda olduğu için kalın dökmemeye dikkat edin.

Şerbeti çok sıcak tatlıya dökerseniz hamurlaşabilir; hafif ılıkken dökmeniz önerilir.