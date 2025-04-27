Geleneksel lezzetin en pratik hali: Pestil tarifi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 17:13

Güncelleme: 27.04.2025 - 17:13

Türk mutfağının en eski ve en doğal atıştırmalıklarından biri olan pestil, meyvelerin doğal şekerinden yararlanarak yapılan sağlıklı bir kurutulmuş tatlıdır. Enerji verici özelliğiyle kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pestil, özellikle kayısı, dut, üzüm ve elma gibi meyvelerle hazırlanır. Katkısız ve doğal olması nedeniyle evde kendi pestilinizi yapmak hem sağlıklı hem de keyifli bir alternatiftir. Peki, geleneksel lezzetin en pratik hali olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes pestil tarifi...

PESTİL TARİFİ

Malzemeler:

1 kg dut (ya da kayısı, üzüm gibi tercih ettiğiniz başka bir meyve)

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı bal veya pekmez (isteğe bağlı tatlandırmak için)

1 tatlı kaşığı nişasta (kıvam artırmak için, isteğe bağlı)

PESTİL YAPILIŞI

Dutları güzelce yıkayın ve saplarını ayıklayın.

Eğer üzüm veya kayısı gibi farklı bir meyve kullanıyorsanız, çekirdeklerini temizlemeyi unutmayın.

Temizlediğiniz meyveleri bir tencereye alın, üzerine 1 su bardağı su ekleyin.

Meyveler tamamen yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. (Yaklaşık 15-20 dakika)

Pişen meyveleri blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Eğer püre çok suluysa, bir tülbentten geçirerek fazla suyunu alabilirsiniz.

Püreye isteğe bağlı olarak 2 yemek kaşığı bal veya pekmez ekleyebilirsiniz.

Kıvamı yoğunlaştırmak için 1 tatlı kaşığı nişastayı az bir suyla açıp püreye katabilirsiniz.

Karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Püreyi ince bir tabaka halinde tepsiye yayın.

Ne kadar ince yayarsanız pestil o kadar çabuk kurur.

Pestili geleneksel yöntemle güneşte veya düşük ısıda (50-60°C) fırında kurutabilirsiniz.

Güneşte kurutma yapacaksanız üzerini ince bir tül ile örtün ve birkaç gün bekleyin.

Fırında kurutacaksanız 6-8 saat kadar pişirin, ara ara kontrol edin.

Kuruyan pestili dikkatlice yağlı kağıttan ayırın.

İstediğiniz boyutta keserek sarabilir veya rulo yapabilirsiniz.

Serin ve kuru bir yerde, hava almayan kaplarda uzun süre tazeliğini koruyabilirsiniz.

Afiyet olsun!