Karaciğerin dostu, sofraların şenliği: Fırında zeytinyağlı enginar tarifi

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:42

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:42

Zeytinyağlılar Türk mutfağının hem sağlıklı hem de estetik kategorisinde öne çıkan lezzetleri arasında yer alır. Özellikle enginar, Ege’nin bereketli topraklarından çıkan ve tazeliğiyle sofraları şenlendiren bir sebzedir. Genellikle soğuk ve limonlu haliyle bilinen zeytinyağlı enginar bu tarifte fırınlanarak farklı bir aroma kazanıyor. Hafifçe karamelize olmuş sebzeler, zeytinyağı ve limonun uyumuyla birleşince ortaya hem göze hem damağa hitap eden bir lezzet çıkıyor.

FIRINDA ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

4 adet çanak enginar

1 adet havuç (küçük küp doğranmış)

1 adet patates (küçük küp doğranmış)

1 çay bardağı bezelye (haşlanmış)

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için: Taze dereotu

Yapılış