Karaciğerin dostu, sofraların şenliği: Fırında zeytinyağlı enginar tarifi
Karaciğeri temizleyen, sindirimi kolaylaştıran ve Ege mutfağının incisi olarak bilinen enginar, bu tarifte fırınla buluşuyor.
Zeytinyağlılar Türk mutfağının hem sağlıklı hem de estetik kategorisinde öne çıkan lezzetleri arasında yer alır. Özellikle enginar, Ege’nin bereketli topraklarından çıkan ve tazeliğiyle sofraları şenlendiren bir sebzedir. Genellikle soğuk ve limonlu haliyle bilinen zeytinyağlı enginar bu tarifte fırınlanarak farklı bir aroma kazanıyor. Hafifçe karamelize olmuş sebzeler, zeytinyağı ve limonun uyumuyla birleşince ortaya hem göze hem damağa hitap eden bir lezzet çıkıyor.
FIRINDA ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet çanak enginar
- 1 adet havuç (küçük küp doğranmış)
- 1 adet patates (küçük küp doğranmış)
- 1 çay bardağı bezelye (haşlanmış)
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 1 çay bardağı sızma zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Tuz
- Karabiber
- 1 su bardağı sıcak su
- Üzeri için: Taze dereotu
Yapılış
- Sebzeleri hazırlayın: Küp doğradığınız havuç ve patatesleri haşlamadan önce biraz zeytinyağıyla soteleyin. Soğanları ayrı bir tavada şeffaflaşana kadar kavurun. Haşlanmış bezelye ile tüm sebzeleri bir kapta birleştirin. Üzerine tuz, karabiber ve şeker ekleyip karıştırın.
- Enginarları yerleştirin: Fırın kabına çanak enginarları yerleştirin. İçlerine sebze karışımını doldurun. Kalan sebzeleri etraflarına serpiştirin.
- Sosunu ekleyin: Zeytinyağı, limon suyu ve sıcak suyu karıştırarak fırın kabına dökün. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatın.
- Fırında pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Son 10 dakikada üzerini açıp hafifçe kızarmasını sağlayın.
- Servis zamanı: Fırından çıkan enginarları oda sıcaklığına gelinceye dek dinlendirin. Üzerine taze kıyılmış dereotu serpip servis edin.
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