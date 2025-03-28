15 dakikada hazır: Fırında kaşarlı mantar tarifi

Lezzet ve pratiklik bir arada! 15 dakikada hazırlayabileceğiniz fırında kaşarlı mantar tarifiyle sofranızı şenlendirin.

15 dakikada hazır: Fırında kaşarlı mantar tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:37

Pratik, lezzetli ve doyurucu! Fırında kaşarlı mantar tarifiyle sofranıza şıklık katın.

MALZEMELER

  • 10-12 adet büyük kültür mantarı
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • Tuz, karabiber
  • Maydanoz (süslemek için)

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Mantarların saplarını çıkarın ve içlerini hafifçe oyun.

Tereyağını eritin ve isteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsağı ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız tereyağlı karışımı mantarların içine sürün.

Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizerek 10-15 dakika, kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirin.

Üzerine ince doğranmış maydanoz ekleyerek sıcak servis yapın.


Etiketler: #Fırında kaşarlı mantar

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