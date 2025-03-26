Yağ çekmeyen enfes mücver tarifi

Bu hafif mücverler kahvaltıda, öğle yemeğinde veya sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir. Hem pratik hem de mideyi yormayan bir tarif arıyorsanız mutlaka deneyin!

Yağ çekmeyen enfes mücver tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 15:47

Mücver seviyorsanız ama fazla yağ çekmesinden şikayet ediyorsanız, bu tarif tam size göre! Hem hafif hem de çıtır çıtır bir lezzet sunan bu mücverleri pişirirken yağı minimumda tutarak sağlıklı bir alternatif oluşturabilirsiniz. İşte yağ çekmeyen mücver tarifi!

MALZEMELER

  • 2 adet kabak
  • 2 adet havuç
  • 2 dal taze soğan
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım çay bardağı lor veya beyaz peynir
  • 2 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı tam buğday unu veya yulaf unu
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Kabak ve havuçları rendeleyip fazla suyunu sıkın.

Doğranmış taze soğan ve dereotunu ekleyin.

Peyniri, yumurtaları ve baharatları karışıma ekleyin.

Un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin veya yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın.

Karışımdan kaşıkla alıp şekil vererek tepsiye dizin.

180 derece fırında 25-30 dakika pişirin veya az yağda önlü arkalı kızartın.


Etiketler: #mücver #yağ çekmeyen mücver tarifi

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