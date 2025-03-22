Bursa mutfağından iftar sofralarına 30 dakika hazırlanan enfes lezzet: Cantık tarifi

Yayınlanma: 22.03.2025 - 13:29

Güncelleme: 22.03.2025 - 13:29

Bursa'nın meşhur lezzetlerinden biri olan cantık, iftar sofralarına farklı bir tat katmak isteyenler için ideal bir seçim. Bu nefis börek, özellikle sahur ve iftar vakitlerinde hızla hazırlanabilir ve sofralara lezzetli bir alternatif sunar. Cantık, incecik açılmış hamurun içine koyulan kıymalı harcıyla, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek olarak dikkat çeker. Peki, Bursa mutfağından iftar sofralarına 30 dakika hazırlanan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüleriyle nefis cantık tarifi...

CANTIK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı ılık su

1 çay bardağı süt

1 paket instant maya (10 gram)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı (silme) tuz (azaltıp arttırılabilir)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta beyazı

5 su bardağı un

Hamuru toparlamak için:

4 yemek kaşığı un

Kıymalı harcı için:

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan (küp doğranmış)

1 adet kapya biber (küçük küpler halinde doğranmış)

6 adet yeşil köy biberi (ince doğranmış)

2 adet domates (küp doğranmış)

1/4 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı karabiber

1/2 yemek kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

Kenarları için:

1 adet yumurta sarısı

CANTIK YAPILIŞI

Bir kapta maya, toz şeker, ılık su ve sütü karıştırın.

Karışımın üzerini kapatıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin.

5 dakika sonra, üzerine yumurta akını, sıvı yağı ve tuzu ekleyin ve karıştırın.

Ayrı bir geniş kaba, unu ortası havuz olacak şekilde açın.

Sıvı karışımı üzerine ekleyin ve yoğurun.

Homojen bir karışım elde ettikten sonra, hamurun üzerini streç film ile kapatın ve 45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Kıymalı harcın tüm malzemelerini (kıyma, doğranmış soğan, kapya biber, yeşil biber, domates, maydanoz, karabiber, kekik, kimyon ve tereyağı) bir kapta karıştırın.

Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler hazırlayın.

Unlu bir tezgahta bezeleri yuvarlayarak açın.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine, birbirlerine yapışmayacak şekilde dizin.

Elinizi yağlayın ve her bezeyi parmaklarınızla açarak kenarlarını yüksek tutacak şekilde şekil verin.

Ortasına kıymalı harcı koyun ve dağıtın.

Bir fırça yardımıyla, hamurun kenarlarına yumurta sarısını sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkan cantıkları 10 dakika kadar dinlendirin ve ardından sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!