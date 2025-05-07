15 dakikada mantı tadında manlama tarifi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:21

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:21

Zamandan tasarruf ederken lezzetten ödün vermek istemeyenler için harika bir tarif: Manlama! Geleneksel mantının pratik versiyonu olan bu lezzet, özellikle aniden gelen misafirlere ya da akşam yemeğine hızlı ama doyurucu bir seçenek arayanlara birebir.

MALZEMELER

4 adet hazır yufka

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Yufkaları üçgen şekilde kesin ve sigara böreği gibi rulo yaparak minik parçalar halinde kesin.

Bir tavada az yağ ile yufkaları altın rengini alana dek kızartın.

Ayrı bir kasede yoğurt ile ezilmiş sarımsağı karıştırın.

Tereyağını tavada eritip salça ve baharatlarla sos haline getirin.

Kızaran yufkaların üzerine önce yoğurtlu karışımı, ardından sıcak salçalı sosu dökün.

Sıcak servis edin.