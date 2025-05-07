Çok pratik ve lezzetli: Pesto soslu kabak rulo tarifi
Yaz akşamlarının vazgeçilmezi, hafif ve sağlıklı bir İtalyan lezzeti arıyorsanız işte o tarif! Bu nefis tarif, damakları şenlendirirken, mutfakta geçireceğiniz zamanı da keyifli hale getirecek.
Fesleğenli pesto soslu, parmesanlı kabak ruloları, hem damak zevkinize hitap edecek hem de hafifliğiyle yaz akşamlarınıza ferahlık katacak. İşte, Pesto soslu kabak rulo tarifi...
PESTO SOSLU KABAK RULO TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet orta boy kabak
- 1 su bardağı fesleğen yaprağı
- 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- 1/4 su bardağı çam fıstığı
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- Tuz ve karabiber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
- Kabakları yıkayıp, ince uzun dilimler halinde kesin. Bir tutam tuz serpin ve 15 dakika kadar bekletin. Fazla suyunu süzün.
- Pesto sosu için; fesleğen yapraklarını, parmesan peynirini, çam fıstığını, sarımsakları ve zeytinyağını bir mutfak robotunda iyice püre haline getirin. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
- Tereyağını bir tavada eritin. Kabak dilimlerini tavaya alın ve her iki tarafını da hafifçe kızarana kadar pişirin.
- Pişen kabak dilimlerinin üzerine pesto sosundan sürün ve rulo haline getirin.
- Hazırladığınız kabak rulolarını servis tabağına dizin ve üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpin.
- İsterseniz yanında taze roka salatası ve limon dilimleriyle servis edebilirsiniz.
Etiketler: #pesto sos #kabak #tarif
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