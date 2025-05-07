Çok pratik ve lezzetli: Pesto soslu kabak rulo tarifi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:15

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:15

Fesleğenli pesto soslu, parmesanlı kabak ruloları, hem damak zevkinize hitap edecek hem de hafifliğiyle yaz akşamlarınıza ferahlık katacak. İşte, Pesto soslu kabak rulo tarifi...

PESTO SOSLU KABAK RULO TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

1 su bardağı fesleğen yaprağı

1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1/4 su bardağı çam fıstığı

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz ve karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı: