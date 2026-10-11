2 kişilik krep tarifi: İncecik ve yumuşacık krep yapmanın püf noktaları

Kahvaltıda hem pratik hem de lezzetli bir alternatif arayanlar için 2 kişilik krep tarifi ideal bir seçenek sunuyor. Yumurta, süt ve unla kısa sürede hazırlanan incecik krepler, tatlı ve tuzlu malzemelerle birlikte tüketilebiliyor. Peki, tam kıvamında krep nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla kolay ve lezzetli 2 kişilik krep tarifi…

2 KİŞİLİK KREP TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

Pişirmek için çok az sıvı yağ veya tereyağı

2 KİŞİLİK KREP NASIL YAPILIR?

İncecik ve yumuşak krepler hazırlamak için malzemelerin doğru ölçülerde kullanılması ve hamurun pürüzsüz bir kıvam alması önem taşıyor.

Yumurta ve sütü çırpın: Yumurtayı bir kaba kırın ve sütü ekleyerek iyice çırpın.

Unu ve tuzu ekleyin: Unu azar azar ilave ederek topaklanma kalmayana kadar karıştırın.

Yağı ilave edin: Sıvı yağı ekleyip karışımı pürüzsüz hale getirin. Hamurun kıvamı, akışkan ve boza kıvamından biraz daha ince olmalıdır.

Tavayı ısıtın: Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın ve tabanını çok az yağlayın.

Krepleri pişirin: Hamurdan küçük bir kepçe alarak tavaya dökün. Tavayı hafifçe çevirerek hamurun tabana ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın.

Diğer yüzünü çevirin: Krebin kenarları tavadan ayrılmaya ve altı hafifçe kızarmaya başladığında spatulayla çevirin. Diğer yüzünü de yaklaşık 30-60 saniye pişirin.

Servis edin: Kalan hamuru aynı şekilde pişirin ve krepleri sıcak servis edin.