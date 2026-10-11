Cumhuriyet Gazetesi Logo
2 kişilik krep tarifi: İncecik ve yumuşacık krep yapmanın püf noktaları

2 kişilik krep tarifi: İncecik ve yumuşacık krep yapmanın püf noktaları

11.10.2026 12:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2 kişilik krep tarifi: İncecik ve yumuşacık krep yapmanın püf noktaları

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan krep, az malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Özellikle iki kişilik kahvaltılar için ideal olan bu tarif, incecik ve yumuşacık krepler yapmak isteyenlere pratik bir alternatif sunuyor. Peki, 2 kişilik krep nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tam ölçülü, kolay krep tarifi…

Kahvaltıda hem pratik hem de lezzetli bir alternatif arayanlar için 2 kişilik krep tarifi ideal bir seçenek sunuyor. Yumurta, süt ve unla kısa sürede hazırlanan incecik krepler, tatlı ve tuzlu malzemelerle birlikte tüketilebiliyor. Peki, tam kıvamında krep nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla kolay ve lezzetli 2 kişilik krep tarifi…

2 KİŞİLİK KREP TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tutam tuz
  • Pişirmek için çok az sıvı yağ veya tereyağı

2 KİŞİLİK KREP NASIL YAPILIR?

İncecik ve yumuşak krepler hazırlamak için malzemelerin doğru ölçülerde kullanılması ve hamurun pürüzsüz bir kıvam alması önem taşıyor.

Yumurta ve sütü çırpın: Yumurtayı bir kaba kırın ve sütü ekleyerek iyice çırpın.

Unu ve tuzu ekleyin: Unu azar azar ilave ederek topaklanma kalmayana kadar karıştırın.

Yağı ilave edin: Sıvı yağı ekleyip karışımı pürüzsüz hale getirin. Hamurun kıvamı, akışkan ve boza kıvamından biraz daha ince olmalıdır.

Tavayı ısıtın: Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın ve tabanını çok az yağlayın.

Krepleri pişirin: Hamurdan küçük bir kepçe alarak tavaya dökün. Tavayı hafifçe çevirerek hamurun tabana ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın.

Diğer yüzünü çevirin: Krebin kenarları tavadan ayrılmaya ve altı hafifçe kızarmaya başladığında spatulayla çevirin. Diğer yüzünü de yaklaşık 30-60 saniye pişirin.

Servis edin: Kalan hamuru aynı şekilde pişirin ve krepleri sıcak servis edin.

İlgili Konular: #krep #kahvaltılık tarifler

İlgili Haberler

Karaman mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef calla tarifi
Karaman mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef calla tarifi Karaman mutfağının yöresel lezzetlerinden calla, kuzu eti ve sebzelerin güveçte buluştuğu doyurucu bir yemek olarak öne çıkıyor.
Anadolu mutfağından sofralara: MasterChef Kırşehir çullaması tarifi
Anadolu mutfağından sofralara: MasterChef Kırşehir çullaması tarifi Kırşehir'in yöresel lezzetlerinden çullama, tavuk eti ve özel kıvamlı harcıyla sofralara lezzet katıyor.
Dışarıda yemeye son! Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz, parmak ısırtan lokanta usulü beyti kebabı
Dışarıda yemeye son! Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz, parmak ısırtan lokanta usulü beyti kebabı Akşama ne pişirsem derdine son! Hazır yufkayla 30 dakikada şipşak hazırlanan, dışarıdakileri aratmayacak fırında çıtır beyti tarifini hemen deneyin.