2023 yazının dondurma tüketim verileri açıkladı!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 20:38

Güncelleme: 12.09.2023 - 20:38

Yemeksepeti, özellikle yaz günlerinin en sevilen tatlısı olan dondurmanın sipariş adedi verilerinden yola çıkarak ayrıntılı istatistikleri açıkladı. 2023 yılı dondurma tüketim verilerine göre, dondurma lezzetlerinin popülerlik sıralaması, geçen yıla kıyasla büyük ölçüde sabit kalmaya devam ediyor.

Tüm zamanların şampiyonu çikolatalı dondurma, zirvedeki yerini sarsılmaz bir şekilde korurken, kavunlu dondurma, nisan ayında elde ettiği rekor satış gelişimiyle ilk 10’da kendine yer buldu. Maraş usulü dondurmanın satışları istikrarını koruyarak tüketicinin bu lezzete olan ilgisini sürekli kıldı. Genel olarak, 2023 yılında dondurma satışlarındaki olumlu artışlar, tüketicinin bu soğuk lezzete olan bağlılığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇİKOLATALI DONDURMA ZİRVEDE, LİMONLU YÜKSELİŞTE!

2023 yılı dondurma satış verileri, çikolatalı dondurma'nın tüketiciler tarafından vazgeçilmez bir tat olarak algılandığını bir kez daha doğruluyor. Bu popüler lezzet, tüm aylarda ilk sırada yer alarak, 2023 yılında da tahtını korudu. Aynı başarıyı sade dondurma da göstererek, 2022 Eylül'den 2023 Mayıs'a kadar zirvenin üst sıralarında yer aldı. Fıstıklı dondurmanın 2023 Haziran ayındaki dikkat çeken yükselişi beşinci sıraya ulaşmasını sağladı. Limonlu dondurma ise 2023'te gösterdiği performansla sıralamada bir basamak yükselerek 3. sıraya oturdu. Yemeksepeti verilerine göre 2023 Mart ayında %27, Nisan'da ise %58 oranında bir büyüme gözlendi. Aynı yılın Haziran ayında da %23, Temmuz ayında ise %34'lük bir artış dikkat çekiyor. Bu artışlar, dondurma sektörünün 2023 yılında özellikle bahar ve yaz aylarında canlandığını ve tüketici ilgisinin arttığını gösteriyor.

FARKLI MUTFAKLARLA DA UYUM GÖSTERİYOR!

Dondurmanın yıl boyu sevilen bir tatlı olduğu bilinirken, Yemeksepeti’nin güncel verileri, dondurmanın farklı mutfaklarla olan eşsiz kombinasyonlarına da ışık tutuyor. Türk mutfak kültüründe popüler olan çiğ köftenin yanında dondurmanın favori bir lezzet olması, klasik tatların ötesine geçtiğimizi gösteriyor. Bunun yanı sıra, nöğürtlenli dondurmanın burgerle, kızarmış dondurmanın ise Uzak Doğu mutfağıyla birleştiğini görmek, dondurmanın evrensel bir lezzet olduğunu gösteriyor. Kahveyle mükemmel bir uyum içinde olan kaymaklı dondurma da bu trendin parçası. Dondurma, sadece tek başına değil, farklı mutfaklarla birleşerek de tüketicilere benzersiz lezzet deneyimleri sunuyor. 2022 ve 2023 yıllarında dondurma fiyatlarındaki değişimler dikkat çekti. Böğürtlenli dondurma, fiyat artışı konusunda listenin başını çekerken, Maraş usulü dondurma fiyat istikrarıyla en bütçe dostu dondurma oldu. Kızarmış dondurma, bütçe dostu listesinde ikinci sırayı alırken, fiyatları en az artanlar listesinde son sırada yer aldı. Bu veriler, dondurma tercihlerinin sadece lezzetle değil, aynı zamanda fiyatla da etkilendiğini gösteriyor.

MARAŞ USULÜ, 7 ŞEHİRDE EN ÇOK SATILAN DONDURMA!

Yemeksepeti'nin açıkladığı veriler ayrıca, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki dondurma tüketim eğilimlerini de ortaya koydu. 2022 ve 2023 yıllarındaki değerlendirmelere bakıldığında, sade dondurmanın Adana'dan Van'a kadar birçok şehirde ilk sırayı aldığı görülüyor. Ancak, 2023'te özellikle Ağrı ve Samsun gibi şehirlerde çikolatalı dondurma tercihleri artış gösterdi. Maraş usulü dondurma; Adıyaman, Bartın, Denizli, Karaman, Kırşehir, Osmaniye ve Sivas gibi şehirlerde hem 2022'de hem de 2023'te en çok satılan dondurma çeşidi olurken, Düzce'de fıstıklı dondurmanın popülerliği dikkat çekti. Bu veriler, Türkiye'nin dört bir yanında dondurma tercihlerinin hem yerel kültüre hem de genel tüketici eğilimlerine bağlı olarak ne kadar çeşitlendiğini gösteriyor.

BELİRLİ TÜRLERDE İŞ ORTAĞI SAYILARINDA ARTIŞ OLDU!

2022 ve 2023 yılları arasında, menüsünde dondurma olan iş ortağı sayılarına bakıldığında, bazı dondurma türlerinde üye iş yeri sayısında artış gözlendi. Böğürtlenli dondurmanın satıcı sayısında %5,10 oranında bir artış yaşandığı görülmekte. Bu, böğürtlenli dondurmanın giderek daha popüler hale geldiğini ve üye restoranların da bu trendi yakalamaya çalıştığını gösteriyor. Aynı şekilde, kızarmış dondurmada da iş ortağı sayısında %8,81'lik bir artış gözlemlendi. Bu da kızarmış dondurmanın talebinin arttığını ve daha fazla satıcının bu lezzete yatırım yapmaya başladığını kanıtlıyor. Sade dondurma, restoran sayısında %11,02'lik bir artışla bu alanda öne çıkarak en popüler dondurma türlerinden biri olmaya devam ediyor.

SON 1 YILIN EN ÇOK SATAN 10 DONDURMASI!

1- Çikolatalı dondurma

2- Sade dondurma

3- Limonlu dondurma

4- Karamelli dondurma

5- Fıstıklı dondurma

6- Maraş usulü dondurma

7- Çilekli dondurma

8- Karışık dondurma

9- Kavunlu dondurma

10- Kaymaklı dondurma