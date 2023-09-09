Evde çıtır çıtır soğan halkası nasıl yapılır?

Yayınlanma: 09.09.2023 - 18:52

Güncelleme: 09.09.2023 - 18:52

Hamburgerin ve patates kızartmasının en yakın arkadaşı soğan halkası atıştırmalık tabağının en lezzetli üyelerinden. Soğan halkası yapmak için beyaz soğan kullanmalısız. Beyaz soğan diğer soğanlara göre yumuşak olduğu için, keserken daha düzgün halkalar çıkacaktır. İşte püf noktalarıyla çıtır çıtır soğan halkalarının tarifi…

SOĞAN HALKASI

Malzemeler

2 adet büyük beyaz soğan

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Biraz karabiber

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı mısır nişastası

2 su bardağı kadar çekilmiş mısır gevreği

Kızartmak için sıvı yağ



Yapılışı

Öncelikle derin bir kaba un, kabartma tozu, tuz ve karabiberi birleştirip karıştırın. İçine yumurtayı ilave edin. Son olarak yavaş yavaş sütü de ekleyip koyu ve akışkan kıvamlı bir hamur elde edin. Soğanları 1-1.5 santimetre kalınlığında dilimleyin ve 2-3 katmanda bir soğanların içini çıkararak halkalar elde edin. Soğanlarınızı önce nişastaya, ardından hazırladığınız kıvamlı hamura, son olarak da çekilmiş mısır gevreğine bulayın. Sıvı yağı iyice kızdırın. Soğanlarınızı yağa atıp altın rengi olunca kağıt havlu üzerine çıkarın. Afiyet olsun.

SOĞAN HALKASI HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI!

İlk olarak soğan halkalarını aynı boyutlarda kestiğinizden emin olun, bunun sebebi hepsinin pişme süresinin aynı olmasını sağlamak.

Soğan halkalarını batırdığınız hamurun kıvamı koyu olmasına dikkat edin. Soğan yüzeyi pürüzsüz bir malzeme olduğundan karışımın biraz yoğun olup soğan halkalarına yapışması gerekir. Bunun için kek hamuru kıvamını baz alabilirsiniz.

Soğan halkalarını hamura ve paneyle kapladıktan sonra hemen kızartmanız çok önemli, bekletirseniz soğanlar yumuşayabilir. Öncesinde yağınızın kızmış olduğundan emin olmalısınız.

Soğan halkası derin ve kızgın yağda pişirilir. Aksi takdirde panesi dağılır. Kızgın yağda dağılmamasını sağlayan ise yağın bir anda soğan halkalarını pişirip sertleşmesidir. Derin ve kızgın yağa soğan halkalarını attıktan sonra karıştırmayın, pişmelerini bekleyin. Altın rengi alana kadar 5-10 dakikada pişmesi yeterli olacaktır.

Soğan halkası soda, şeker, galeta unu, normal un, mısır unu, cheddar peyniri gibi farklı malzemeler kullanarak yapılıyor. En sevdiğiniz soğan halkasını farklı tarifleri deneyerek, keşfedebilirsiniz…



