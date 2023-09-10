Kabak çiçeği nedir? Ege usülü kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?

Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:29

Güncelleme: 10.09.2023 - 15:29

Kabak çiçeği dolması yapmak isteyenler için son zamanlar. Mevsimi bitmek üzere… Ege’nin en sevilen yemeklerinden olan kabak çiçeği dolması temmuz ayında, toplanan kabak çiçeklerinden yapılır. Dolma için meyvesiz çiçekler seçilir. Dikenli yeşil yaprakları sökülür. İç kısımları ayıklanarak çiçekler yıkanır ve süzülür...

KABAK ÇİÇEĞİ NE ZAMAN TOPLANIR?

Kabak çiçeği dolması hazırlamak için; kabak çiçeklerinin sabahın ilk ışıkları ile birlikte çiçekleri kapanmadan toplanması ve suya konulması gerekir. Semt pazarlarında toplanmış ve iç içe dizilerek su içerisinde satılan kabak çiçeklerine rastlayabilirsiniz. Pazarlarda hazırlanmış ve pişirilmiş kabak çiçeği dolmalarından da satın alabilirsiniz.

KAPANAN KABAK ÇİÇEĞİ NASIL AÇILIR?

Kapanan kabak çiçeğini açmak için, ilk olarak çiçekleri su altında güzelce yıkayın. Suyunu süzün ve kurulayın. Ardından sapını ve dikenli yapraklarını dikkatlice kopartın. Yaprak kısımlarını parmaklarınızla aralayın. İçinde bulunan tohum kısmını kopartın. Bu sayede kabak çiçeğini açabilir, dolma yapımında kullanabilirsiniz.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

Malzemeler

25-30 adet kabak çiçeği

2 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet domates

1.5 su bardağı pirinç

Yarım bardak sıcak su

Birer tutam taze nane, maydanoz, dereotu

Tuz, karabiber



Yapılışı

Öncelikle ön hazırlık olarak; soğanları küp küp doğrayın. Domatesi rendeleyin. Bütün yeşillikleri ince ince kıyın. Kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları yapraklara zarar vermemeye dikkat ederek çıkartın. Sonra sarı kısımları alın. Zeytinyağını geniş bir tencereye alıp soğanları kavurun. Pirinçleri yıkayın ve soğanlarla kavurmaya devam edin. Rendelenmiş domateslerle beraber karabiber, tuzu ekleyin. Yarım bardak sıcak su ekleyerek kısık ateşte suyu çekilene kadar pişirin. Dinlendirdikten sonra kıyılmış yeşilliklerin tamamını ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız dolma harcını çiçeklerin iç kısmına azar azar, çiçekleri zedelemeyecek şekilde doldurun. Çiçeklerin hepsini üstten içe doğru dikkatlice katlayıp katlanan yer altta kalacak şekilde tencereye dizin. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin. Dolmaların yarısına gelecek şekilde ılık su ilave edin. Kısık ateşte yumuşayıncaya kadar dakika pişirin. Afiyet olsun.











