Kroket nedir? Püf noktalarıyla peynirli patates kroket tarifi…
Kroket; yuvarlak, silindir, üçgen gibi çeşitli şekiller verilerek kesilmiş ve panelenerek derin yağda kızartılmış yiyeceklere verilen isim. Bizim mutfağımızda ise galeta ununa batırılarak kızartılan hamur topu anlamına gelir. Peynirli patatesli kroket en çok sevilen çeşididir. İşte püf noktarıyla peynirli patatesli kroket tarifi…
Kroket, kalın bir bağlayıcı ile çeşitli ürünlerden oluşan iç dolgunun birleştirilmesinden oluşur. Dışı panelenen ürünler, derin yağda kızartılır. Genelde atıştırmalık olarak servis edilir. Peynir, pirinç sebze, mantar, balık, et ve bakliyat kullanarak farklı ürün çeşitleriyle ve farklı tariflerle hazırlanabilir. Boyutları ufaktır ve tek lokmada kolayca yenilebilecek şekilde sunulur. Yuvarlak, silindir, üçgen gibi çeşitli şekiller verilerek hazırlanır. En sevilen ve en çok tüketilen çeşidi patatesli krokettir. İşte püf noktarıyla peynirli patatesli kroket tarifi…
PEYNİRLİ PATATESLİ KROKET
Malzemeler
5-6 adet haşlanmış patates
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı patates nişastası
1 dolu yemek kaşığı un
1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
Tuz, karabiber, kırmızı toz biber
Pane için
1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için
Ayçiçeği yağı
Yapılışı
Öncelikle patatesleri haşlayıp soyun. Pateteleri iyice soğuduktan sonra rendeleyin. Kıvamı cıvık olur, hamur tutmaz. Ardından yumurta, kaşar peyniri rendesi, nişasta, un, tuz ve baharatları ilave edilip yoğurun. Yumuşak bir kıvam ise biraz daha nişasta ilave edebilirsiniz. Elimizi hafif ıslatarak yuvarlar, silinidir gibi kroket şekli verilip tepsiye dizin. Buzdolabında iyice soğuyuncaya kadar dinlendirin. Kroketlerin tamamını galeta ununa bulayıp hazırlayın. Ayçiçeği yağını derin bir tencerede kızdırın. Kroketleri yağa atıp her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın. Bir tarafı pişince çevirin. Fazla çevirirseniz kroketler dağılabilir. Kızaran kroketleri kağıt havlunun üzerinde birkaç dakika dinlendirin. Kroketlerinizi ketçap ve mayonezle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
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