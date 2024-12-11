4 malzemeyle hazırlayabileceğiniz iştah kabartan pratik lezzet: Süt böreği tarifi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 17:25

Güncelleme: 11.12.2024 - 17:25

Sadece 4 malzemeyle hazırlanabilen süt böreği, pratikliği ve lezzetiyle dikkat çeken, kahvaltı sofralarınıza ya da çay saatlerinize renk katacak eşsiz bir tarif. Yumuşacık dokusu ve hafif süt kokusuyla damaklarda iz bırakıyor. Peki, 4 malzemeyle hazırlayabileceğiniz iştah kabartan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes süt böreği tarifi...

SÜT BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

6 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

SÜT BÖREĞİ YAPILIŞI

Yumurtaları bir karıştırma kabına alın ve güzelce çırpın.

Unu ayrı bir kapta 1 çay bardağı soğuk sütle karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Sıcak sütü azar azar ekleyerek çırpılmış yumurtalara ilave edin.

Daha sonra unlu karışımı da yavaşça ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Elde ettiğiniz karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Ardından, fırının sadece üst ayarını açarak böreğin üzerini hafifçe kızartın.

Pişen süt böreğini oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!