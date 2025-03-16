Geleneksel lezzete ferah bir dokunuş: Portakallı fırın sütlaç tarifi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 13:46

Güncelleme: 16.03.2025 - 13:46

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan fırın sütlaç, hafif ve sütlü lezzetiyle iftar sofralarının, davet yemeklerinin ve beş çaylarının yıldızı olmaya devam ediyor. Ancak bu klasik tatlıya biraz farklılık katmak isteyenler için portakal, harika bir alternatif! Hem kokusu hem de aromasıyla sütlacın lezzetini bambaşka bir boyuta taşıyan portakallı fırın sütlaç, ferahlatıcı bir tatlı arayanlar için ideal. Peki, geleneksel lezzete ferah bir dokunuş olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes portakallı fırın sütlaç tarifi...

PORTAKALLI FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1,5 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı su

1 adet büyük boy portakalın kabuğu (rendelenmiş)

Yarım çay bardağı portakal suyu (taze sıkılmış)

1 paket vanilin

Üzeri için:

Tarçın (isteğe bağlı)

Toz fındık veya antep fıstığı (isteğe bağlı)

PORTAKALLI FIRIN SÜTLAÇ YAPILIŞI

İlk olarak pirinci bol suda güzelce yıkayın ve nişastasından arındırın.

Ardından küçük bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar haşlayın.

Suyunu çekince ocağın altını kapatın.

Geniş bir tencereye sütü alın ve kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan süte haşlanmış pirinci ekleyin.

5 dakika boyunca pirinçle birlikte kaynatmaya devam edin.

Ardından toz şekeri ekleyin ve karıştırarak erimesini sağlayın.

Portakal kabuğunu rendeleyin, portakal suyunu sıkın ve bunları kaynayan karışıma ekleyin.

Portakal aromasıyla sütlacın kokusu ve tadı ferahlatıcı bir hale gelir.

Bir kasede buğday nişastasını suyla açın ve sütlacın içine yavaş yavaş ekleyin.

Bu aşamada sürekli karıştırarak nişastanın topaklanmasını önleyin.

Kıvam alana kadar 5-6 dakika daha kaynatın.

Ocaktan almadan hemen önce vanilini ilave edin ve son bir kez karıştırın.

Sütlacı ocaktan alın.

Hazırladığınız sütlaç karışımını fırına dayanıklı güveç kaplarına paylaştırın.

Kapları derin bir fırın tepsisine dizin ve tepsiye kapların yarısına gelecek kadar su ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, sadece üst kısmı kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Üstü nar gibi kızardığında fırından alın.

Afiyet olsun!