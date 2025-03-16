İftara çabucak hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Sebze graten tarifi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 10:44

Güncelleme: 16.03.2025 - 10:45

Fırında sebze graten, hem sağlıklı hem de doyurucu olmasıyla sofralarda sıkça tercih edilen bir yemektir. Renkli sebzelerin beşamel sos ve rendelenmiş kaşarla buluştuğu bu tarif, özellikle sebze sevmeyenlere bile sebzeyi sevdirecek türden! Et yemeklerinin yanında harika bir yardımcı yemek olarak sunulabileceği gibi, tek başına ana öğün olarak da tüketilebilir. Peki, iftara çabucak hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? işte, nefis sebze graten tarifi...

SEBZE GRATEN TARİFİ

Malzemeler

Sebzeler için:

2 adet kabak

2 adet havuç

1 adet patates

1 adet kırmızı kapya biber

1 su bardağı haşlanmış brokoli

1 su bardağı haşlanmış karnabahar

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

SEBZE GRATEN YAPILIŞI

Kabak, havuç ve patatesi halka halka doğrayın.

Kapya biberi jülyen doğrayın.

Brokoli ve karnabaharı küçük parçalara ayırıp hafifçe haşlayın.

Tüm sebzeleri geniş bir kaba alın, üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber serpin.

Karıştırarak sebzelerin iyice yağlanmasını sağlayın.

Orta boy bir tencerede tereyağını eritin.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Yavaş yavaş sütü ilave ederken sürekli karıştırın ki topaklanma olmasın.

Sos kıvam alınca tuzu ve isteğe bağlı olarak muskat rendesini ekleyip ocaktan alın.

Fırın kabının tabanına sebzeleri kat kat dizin.

Üzerine hazırladığınız beşamel sosu dökün ve sebzelerin her yerine yayılmasını sağlayın.

En üste rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstü kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!