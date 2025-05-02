Acıseverlerin gözdesi Meksika'nın lezzeti: Enchiladas Rojas tarifi
Meksika’nın geleneksel yemeklerinden biri olan Enchiladas Rojas, kırmızı biberli sosu, yumuşacık tortilla ekmeği ve iç dolgusu ile damak çatlatan bir ana yemek olarak öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, sofranıza Latin rüzgarı estirecek.
Dünya mutfakları arasında baharat dengesi ve renkli sunumlarıyla öne çıkan Meksika, geleneksel yemekleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor. Bu zengin kültürün en sevilen ana yemeklerinden biri de Enchiladas Rojas. Genellikle tavuk veya peynir dolgusu ile hazırlanan bu yemek, tortilla ekmeklerinin kırmızı biber sosu içinde rulo yapılarak fırınlanmasıyla servis ediliyor. İşte kendi mutfağınızda Meksika havası estirmenin pratik bir yolu…
ENCHILADAS ROJAS TARİFİ
Malzemeler:
Sosu için:
- 4 adet kurutulmuş kırmızı biber (guajillo veya ancho önerilir)
- 2 diş sarımsak
- 1/2 çay kaşığı kimyon
- 1/2 çay kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı sıcak su
İç harcı için:
- 2 su bardağı haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsü
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya Meksika peyniri
- 1 küçük soğan (ince doğranmış)
Diğer malzemeler:
- 8 adet mısır tortilla ekmeği
- Kızartmak için sıvı yağ
- Üzeri için ekstra peynir, dilimlenmiş avokado, kişniş ve krema (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Sosun hazırlanışı: Kırmızı biberleri ılık suda 15 dakika bekletin. Yumuşayan biberleri, sarımsak, kimyon, kekik, sirke, tuz ve 1 su bardağı sıcak su ile blenderdan geçirip pürüzsüz bir sos elde edin. Sosu tavada 5-6 dakika orta ateşte kaynatın ve kenara alın.
- Tortilla hazırlığı: Mısır tortilla ekmeklerini her iki yüzü hafif kızarana kadar yağda birkaç saniye pişirin. Kağıt havluya alarak fazla yağını süzdürün.
- İç harcın hazırlanışı: Haşlanmış tavuğu, doğranmış soğan ve peynirle karıştırın.
- Enchiladaların sarılması: Her tortilla ekmeğini önce sosa bulayın. Ortasına iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın ve fırın tepsisine dizin.
- Fırınlama: Tüm ruloları tepsiye yerleştirdikten sonra üzerlerine kalan sosu dökün ve ekstra peynir serpin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15-20 dakika pişirin.
- Servis: Üzerini dilimlenmiş avokado, taze kişniş ve tercihen ekşi krema ile süsleyerek servis edin.
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