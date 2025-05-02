Acıseverlerin gözdesi Meksika'nın lezzeti: Enchiladas Rojas tarifi

Yayınlanma: 02.05.2025 - 13:55

Güncelleme: 02.05.2025 - 13:55

Dünya mutfakları arasında baharat dengesi ve renkli sunumlarıyla öne çıkan Meksika, geleneksel yemekleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor. Bu zengin kültürün en sevilen ana yemeklerinden biri de Enchiladas Rojas. Genellikle tavuk veya peynir dolgusu ile hazırlanan bu yemek, tortilla ekmeklerinin kırmızı biber sosu içinde rulo yapılarak fırınlanmasıyla servis ediliyor. İşte kendi mutfağınızda Meksika havası estirmenin pratik bir yolu…

ENCHILADAS ROJAS TARİFİ

Malzemeler:

Sosu için:

4 adet kurutulmuş kırmızı biber (guajillo veya ancho önerilir)

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

2 su bardağı haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsü

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya Meksika peyniri

1 küçük soğan (ince doğranmış)

Diğer malzemeler:

8 adet mısır tortilla ekmeği

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için ekstra peynir, dilimlenmiş avokado, kişniş ve krema (isteğe bağlı)

Yapılışı: