Yayınlanma: 30.03.2025 - 19:11

Güncelleme: 30.03.2025 - 19:11

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan sarımsaklı köfte, özellikle Adana mutfağına özgü yapımıyla damakları şenlendiriyor. Bulgurlu ve baharatlı yapısıyla oldukça doyurucu olan bu tarif, üzerine dökülen sarımsaklı sos ile benzersiz bir tat sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Adana usulü sarımsaklı köfte tarifi!

MALZEMELER

Köfte için:

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1,5 su bardağı sıcak su

Sosu için:

5 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

Üzeri için:

Maydanoz (ince kıyılmış)

Yapılışı

Köfte hamurunu hazırlayın: Geniş bir kaba ince bulguru ve irmiği alın. Üzerine sıcak su ekleyip 10 dakika bekletin.

Malzemeleri ekleyin: Yumuşayan bulgura un, yumurta, salça ve baharatları ekleyerek yoğurun. Kıvam alana kadar azar azar su ilave edin.

Şekil verin: Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve parmağınızla ortasına hafifçe bastırarak şekil verin.

Köfteleri haşlayın: Geniş bir tencerede su kaynatın, içine tuz ekleyin ve köfteleri ekleyerek 10 dakika kadar haşlayın. Pişen köfteleri süzerek bir kenara alın.

Sosu hazırlayın: Tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsağı ekleyip kavurun. Ardından salçaları, baharatları ve suyu ekleyip karıştırarak birkaç dakika pişirin.

Köfteleri sosla buluşturun: Haşlanan köfteleri sosun içine ekleyerek birkaç dakika karıştırın.

Servis: Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip sıcak servis yapın.