Tül gibi incecik: Krep tarifi

Yayınlanma: 29.03.2025 - 23:51

Güncelleme: 29.03.2025 - 23:51

Kahvaltı sofralarının ve hafif atıştırmalıkların vazgeçilmezi olan krep, hem lezzetiyle hem de pratik yapımıyla herkesin favorisi. Fransız mutfağından dünyaya yayılan bu incecik hamur işi, ister tatlı ister tuzlu şekilde tüketilebilir. Üstelik sadece birkaç malzemeyle hazırlanır ve mükemmel kıvamı yakalamak çok kolay! İşte tül gibi ince krep yapmanın püf noktaları ve tarifi.

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz (tatlı yapmak isterseniz eklemeyebilirsiniz)

Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

KREP NASIL YAPILIR?

Hamuru Hazırlayın: Geniş bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve iyice çırpın. Üzerine sütü, suyu ve sıvı yağı ekleyin. Unu azar azar ilave ederek çırpmaya devam edin. Pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Dinlendirme: Krebin daha ince ve pürüzsüz olması için hamuru 10-15 dakika dinlendirin. Böylece un iyice çözünecek ve hamur daha iyi kıvam alacaktır.

Pişirme: Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın ve hafifçe yağlayın. Kepçe yardımıyla hamurdan alın ve tavaya dökün. Tavayı sağa sola eğerek hamurun ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın.

Çevirme: Krebin altı hafif kızardığında spatula yardımıyla dikkatlice çevirin. Diğer yüzünü de pişirin. Her iki yüzü de hafif kahverengi olunca krebi tabağa alın.

Servis: Kreplerinizi peynir, reçel, çikolata kreması, bal veya muz gibi farklı malzemelerle tatlandırarak servis edebilirsiniz. Tuzlu bir seçenek isterseniz içerisine peynir, ıspanak veya mantar ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.