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Ağızda dağılan enfes lezzet: Evde Kavala kurabiyesi tarifi

Ağızda dağılan enfes lezzet: Evde Kavala kurabiyesi tarifi

23.06.2026 18:03:00
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Haber Merkezi
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Ağızda dağılan enfes lezzet: Evde Kavala kurabiyesi tarifi

Bademin eşsiz aroması ve ağızda dağılan kıvamıyla öne çıkan Kavala kurabiyesi, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu özel kurabiye, evde de kolayca hazırlanabiliyor.
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Kökeni Yunanistan'ın Kavala kentine dayanan Kavala kurabiyesi, özellikle badem ve tereyağının uyumuyla dikkat çekiyor. Kıyır kıyır dokusu ve pudra şekeriyle kaplanan görüntüsü sayesinde hem özel günlerde hem de günlük ikramlarda tercih ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Kavala kurabiyesi tarifi...

MALZEMELER

  • 125 gram tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 su bardağı kavrulmuş ve iri çekilmiş badem
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket vanilin
  • Üzeri için bol miktarda pudra şekeri

YAPILIŞI

İlk olarak bademleri yağsız tavada hafif pembeleşinceye kadar kavurun ve soğumaya bırakın. Ardından iri parçalar kalacak şekilde rondodan geçirin.

Oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı ve pudra şekerini bir karıştırma kabında iyice çırpın. Üzerine vanilin, un ve kavrulmuş bademleri ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve klasik Kavala kurabiyesi görünümü için yarım ay şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, üzerleri hafif renk alana kadar pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra tamamen soğumaya bırakın.

Soğuyan kurabiyeleri bol pudra şekerine bulayın ve servis edin.

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