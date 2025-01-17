Latin Amerika'nın sütlaç versiyonu: Jericalla tarifi
Meksika’nın Guadalajara şehrine özgü bir tatlı olan Jericalla, süt, yumurta ve şekerin mükemmel birleşimiyle hazırlanıyor. Krem brüle ve sütlaç arasında bir lezzete sahip bu tatlı, geleneksel Meksika mutfağını deneyimlemek isteyenler için harika bir seçenek.
Meksika mutfağı, zengin ve çeşitli tatlı seçenekleriyle dünya çapında ünlüdür. Ancak Jericalla, diğer popüler Meksika tatlılarının gölgesinde kalmış, daha az bilinen bir lezzettir. Guadalajara bölgesine özgü olan bu tatlı, krem brüleye benzeyen kıvamı ve sütlaçı andıran hafifliğiyle tatlı severleri büyülüyor. İlk olarak, 19. yüzyılda bir rahibe tarafından yetim çocuklar için yapıldığı düşünülen Jericalla, bugün hala Meksika sofralarında özel bir yere sahip.
JERICALLA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 6 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 adet tarçın çubuğu
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
Yapılışı:
- Bir tencereye sütü alın ve içine tarçın çubuğunu ekleyin. Sütü orta ateşte kaynama noktasına gelene kadar ısıtın ve ocaktan alarak tarçın çubuğunu çıkarın.
- Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri çırpın. Karışım tamamen pürüzsüz olana kadar çırpmaya devam edin.
- Ilık sütü yavaşça yumurta karışımına ekleyin. Bu aşamada sürekli karıştırarak yumurtaların pişmesini engelleyin. Vanilya özütünü de ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Hazırladığınız karışımı küçük fırın kaplarına veya ramekinlere eşit şekilde paylaştırın.
- Kapları bir tepsiye yerleştirin ve tepsiyi yarısına kadar sıcak suyla doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Üzeri hafif kızarıp altın rengi aldığında tatlılar hazırdır.
- Jericalla’yı oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve ardından buzdolabında soğutarak servis edin.
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