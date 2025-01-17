Latin Amerika'nın sütlaç versiyonu: Jericalla tarifi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:11

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:11

Meksika mutfağı, zengin ve çeşitli tatlı seçenekleriyle dünya çapında ünlüdür. Ancak Jericalla, diğer popüler Meksika tatlılarının gölgesinde kalmış, daha az bilinen bir lezzettir. Guadalajara bölgesine özgü olan bu tatlı, krem brüleye benzeyen kıvamı ve sütlaçı andıran hafifliğiyle tatlı severleri büyülüyor. İlk olarak, 19. yüzyılda bir rahibe tarafından yetim çocuklar için yapıldığı düşünülen Jericalla, bugün hala Meksika sofralarında özel bir yere sahip.

JERICALLA TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

6 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 adet tarçın çubuğu

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı: