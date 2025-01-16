İtalya mutfağının dana inciğe dokunuşu: Ossobuco alla Milanese tarifi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 21:20

Güncelleme: 16.01.2025 - 21:20

İtalyan mutfağı dendiğinde pizza ve makarna ilk akla gelen lezzetler olabilir. Ancak İtalya, bölgesel yemekleriyle de zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Milano’ya özgü olan Ossobuco alla Milanese, bu kültürün en sofistike örneklerinden biridir. Dana incik etinin yavaşça pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, zengin bir sos ve gremolata adı verilen aromatik bir garnitürle sunulur.

OSSOBUCO ALLA MILANESE TARİFİ

Malzemeler:

4 adet dana incik (kemikli)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet havuç (ince doğranmış)

2 sap kereviz (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı beyaz şarap

2 su bardağı et suyu

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Gremolata için:

1/2 su bardağı ince kıyılmış maydanoz

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 diş sarımsak (ince kıyılmış)

Yapılış