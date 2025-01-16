İtalya mutfağının dana inciğe dokunuşu: Ossobuco alla Milanese tarifi
İtalyan mutfağının gizli hazinelerinden biri olan Ossobuco alla Milanese, zengin aroması ve yumuşacık etiyle dikkat çekiyor. Milano’ya özgü bu özel yemek, dana incik ve aromatik sebzelerle pişirilerek eşsiz bir tat sunuyor.
İtalyan mutfağı dendiğinde pizza ve makarna ilk akla gelen lezzetler olabilir. Ancak İtalya, bölgesel yemekleriyle de zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Milano’ya özgü olan Ossobuco alla Milanese, bu kültürün en sofistike örneklerinden biridir. Dana incik etinin yavaşça pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, zengin bir sos ve gremolata adı verilen aromatik bir garnitürle sunulur.
OSSOBUCO ALLA MILANESE TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet dana incik (kemikli)
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 adet havuç (ince doğranmış)
- 2 sap kereviz (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı beyaz şarap
- 2 su bardağı et suyu
- 1 adet defne yaprağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Gremolata için:
- 1/2 su bardağı ince kıyılmış maydanoz
- 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
- 1 diş sarımsak (ince kıyılmış)
Yapılış
- Dana incikleri yıkayıp kurulayın ve her iki tarafını hafifçe una bulayın.
- Zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tencerede ısıtın. Dana incikleri her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartıp bir kenara alın.
- Aynı tencereye doğranmış soğan, havuç, kereviz ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.
- Sebzelerin üzerine beyaz şarabı dökün ve alkol buharlaşana kadar pişirin. Ardından et suyunu, defne yaprağını, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Dana incikleri tencereye geri koyun. Kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 1,5-2 saat, et yumuşacık olana kadar pişirin.
- İnce kıyılmış maydanoz, limon kabuğu ve sarımsağı bir kasede karıştırarak gremolata yapın.
- Ossobuco’yu sıcak olarak servis tabağına alın. Üzerine gremolata serpiştirin ve yanında safranlı risotto veya polenta ile servis edin.
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