Akdeniz esintili enfes lezzet: Parmigiana di Melanzane tarifi

Güney İtalya mutfağının klasiklerinden biri olan Parmigiana di Melanzane, patlıcanın en lezzetli hallerinden birini sunar. İnce dilimlenmiş patlıcanların fırında pişirilip domates sosu ve peynirle kat kat birleştirilmesiyle hazırlanan bu yemek, hem görsel hem de lezzet olarak oldukça etkileyicidir. Fesleğen ve sarımsağın aromasıyla zenginleşen tarif, özellikle hafif ama doyurucu yemek arayanlar için ideal bir alternatiftir. İşte enfes Parmigiana di Melanzane tarifi...

PARMIGIANA DI MELANZANE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet bostan patlıcanı

1 diş sarımsak

1 su bardağı domates sosu

100 gram mozzarella peyniri (veya dil peyniri)

1 avuç taze fesleğen

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

PARMIGIANA DI MELANZANE YAPILIŞI

Patlıcanları 1 cm kalınlığında dilimleyin ve tuzlu suda 30 dakika bekletin.

Süre sonunda kurulayın ve her iki tarafını zeytinyağı ile fırçalayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Bu sırada domates sosunu sarımsak ve kıyılmış fesleğen ile hazırlayın.

Fırından çıkan patlıcanları bir fırın kabına alın.

Kat kat patlıcan, domates sosu ve peynir ekleyerek dizin.

En üst kata tekrar sos ve peynir ekleyin.

180 derecede peynirler eriyene kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

Fırından alıp sıcak servis edin.

Afiyet olsun!