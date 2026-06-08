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Bir kaşıkta yaz lezzeti: Kıvamı tam tutan erik reçeli tarifi

Bir kaşıkta yaz lezzeti: Kıvamı tam tutan erik reçeli tarifi

8.06.2026 13:12:00
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Haber Merkezi
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Bir kaşıkta yaz lezzeti: Kıvamı tam tutan erik reçeli tarifi

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden erikle hazırlanan reçel, kahvaltı sofralarına hem renk hem de yoğun bir aroma katıyor. Ev yapımı erik reçeli, doğal lezzetiyle hazır ürünlere sağlıklı bir alternatif sunuyor.
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Mevsiminde toplanan taze eriklerle yapılan reçel, hem pratik hazırlanışı hem de uzun süre saklanabilmesi sayesinde en çok tercih edilen ev yapımı kahvaltılıklar arasında yer alıyor. Tatlı-ekşi dengesiyle dikkat çeken erik reçeli, özellikle ekmek ve tereyağıyla birlikte tüketildiğinde lezzetini daha da ortaya çıkarıyor.

ERİK REÇELİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 kg erik
  • 800 gram toz şeker
  • 1 çay bardağı su
  • Yarım limon suyu
  • İsteğe bağlı 1-2 adet karanfil

ERİK REÇELİ NASIL YAPILIR?

Erikler iyice yıkanır ve çekirdekleri çıkarılır. Geniş bir tencereye alınan eriklerin üzerine toz şeker eklenerek birkaç saat bekletilir. Bu süreçte erikler suyunu salacaktır.

Tencere ocağa alınarak orta ateşte kaynatılır. Üzerinde oluşan köpükler bir kaşık yardımıyla alınır. Reçel kıvam almaya başladığında limon suyu eklenir ve birkaç dakika daha kaynatılır.

Kıvamını alan erik reçeli ocaktan alınır ve sıcak halde steril cam kavanozlara doldurulur. Soğuduktan sonra serin bir yerde saklanır.

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